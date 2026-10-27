La Barby apuntó sin filtros contra Facundo Moyano en medio de su causa judicial: “Es indignante"

Luego de que Facundo Moyano y Candela Arizaga cancelaron a último momento su participación en el ciclo "La Mañana con Moria", La Barby apuntó sin filtros contra el ex funcionario desde su programa en Bondi Live.

¿Qué dijo La Barby sobre Facundo Moyano?

"Ay, la culpa es de los otros. Que vaya al colegio antes de ponerse a hablar", lanzó sin filtros la panelista al escuchar las excusas del ex diputado, y sumó: "Yo a este pelotudo no lo aplaudo. Pero es indignante, Denisse, es indignante la impunidad que tiene este tipo".

"Se juega a hacer el pobre y no es nada pobre. 'Ay, no, ese departamento no es mío'. Y no, porque está a nombre de un testaferro. Y es indignante que se le sigan haciendo notas como si fuera una figura de algo", continuó la Barby y cerró sobre Facundo Moyano: "Es indignante para el que trabaja todos los días, para el que se rompe el traste, y este que sale a decir... Y le hacen una nota como si fuera una figura del espectáculo. Está mal odiar, pero yo odio a esta gente".

¿Qué dijo Facundo Moyano tras declarar ante la Justicia?

"Me levantaron la perimetral, estoy contento. Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya la puedo ver a candela con normalidad", comenzó el funcionario en diálogo con Lape Club Social, y sumó: "Va a seguir la investigación, donde hay dos imputaciones en las cuales yo soy el imputado, que es violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Me río porque no tiene sentido".

"Quería decir algo que muchas veces no tuve la oportunidad de decirlo: tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden los medios de comunicación o periodistas que hacen policiales de manera seria, algunos que respetaba mucho y me han dejado perplejos porque no tienen la seriedad para hacerlo, deberían tener la seriedad de poner la cara de los que realmente cometen violencia de género", continuó indignado Facundo Moyano.

"No hablo solo de periodistas, también de la Justicia, que prende radares y destina recursos, tendría que poner la cara de los que realmente cometen estos delitos", expresó el joven y agregó: "El 75% de los delincuentes asesinos de CABA tienen denuncias previas, así que mientras todos seguimos con este circo hay un 75% de asesinos de violencia de género que siguen. ¿Qué responsabilidad voy a tener yo? No soy funcionario público ni nada".

"El otro día me preguntaba Candela qué decía respecto al embarazo y a la propuesta de casamiento. Fíjate cómo se transformó esto: empezamos con violencia de género, seguimos con privación ilegítima de la libertad y después pasamos a embarazo y casamiento. Respecto a eso yo no puedo confirmar nada", cerró el hombre sobre su vínculo con Candela Arizaga.