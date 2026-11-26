Tras los rumores de interna familiar y romance con la diseñadora Márian Saud, este jueves 26 de noviembre Facundo Arana estuvo en LAM y rompió el silencio para negar las versiones de una nueva relación.

¿Qué dijo Facundo Arana sobre su supuesto romance con Márian Saud?

“Estoy solito. Gracias, pero no estoy con Marian. La conozco. Incluso tenemos amigos en común, pero no estoy con Marian Saud”, comenzó el actor en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: "No estoy de novio. Es gente que quiere hacer daño. Estoy desde que tengo 20 años en el medio, al final, la cosa es que arranqué a los 20 y hoy tengo 54, y vos tenés interés en ver lo que tengo para decir de alguien”.

“Marian Saud es una artista de alta costura. Yo fui convocado para su desfile de este año y no pude ser parte porque estaba haciendo teatro. No sé si somos amigos, pero tuvo la gentileza de invitarme a su desfile”, continuó Facundo Arana y cerró sobre su vínculo actual con María Susini: “Nunca lo explicamos tampoco tanto, porque las relaciones en la vida, y, sobre todo, cuando tenés una familia y una relación tan larga, lo único definitivo es la muerte, y después qué sé yo, lo vamos armando. Lo importante para mí, siempre, es que estén todos con salud. El resto lo vamos construyendo”.

¿Qué dijo Marian Saud, la supuesta pareja de Facundo Arana, sobre la interna familiar?

"No soy ninguna tercera en discordia, yo no tengo nada que ver con esto", comenzó la mujer y agregó: "Tengo súper buena onda con Facu, sí vino a mi casa con su perrito, estaba jugando con mi perro y lo subí porque me pareció tierno, no estaba buscando nada y ni lo etiqueté. Lo que dijo el chico que trabaja en LAM es cualquiera, no hice nada a propósito".

"A Facundo lo conocí por una amiga en común que me lo presentó para que toque el saxo en la presentación de mi desfile. Cuando le llevamos la propuesta se súper copó y después nos dimos cuenta de que se superponía con su obra de teatro y quedamos en hacerlo el año que viene", continuó Marian Saud sobre Facundo Arana, y cerró: "Nos reunimos para armar lo del año que viene, que supuestamente iba a ser una sorpresa y ya no lo es. También, era obvio que si nos juntábamos solos en un café iban a hablar".