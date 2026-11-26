Luego de que Pepe Ochoa revelara en LAM la fuerte interna familiar que estaría protagonizando Facundo Arana tras su separación con María Susini, Marian Saud, su supuesta nueva pareja, decidió romper el silencio en diálogo con Radio La Red.

¿Qué dijo Marian Saud, la pareja de Facundo Arana, sobre la interna familiar?

"No soy ninguna tercera en discordia, yo no tengo nada que ver con esto", comenzó la mujer y agregó: "Tengo súper buena onda con Facu, sí vino a mi casa con su perrito, estaba jugando con mi perro y lo subí porque me pareció tierno, no estaba buscando nada y ni lo etiqueté. Lo que dijo el chico que trabaja en LAM es cualquiera, no hice nada a propósito".

"A Facundo lo conocí por una amiga en común que me lo presentó para que toque el saxo en la presentación de mi desfile. Cuando le llevamos la propuesta se súper copó y después nos dimos cuenta de que se superponía con su obra de teatro y quedamos en hacerlo el año que viene", continuó Marian Saud sobre Facundo Arana, y cerró: "Nos reunimos para armar lo del año que viene, que supuestamente iba a ser una sorpresa y ya no lo es. También, era obvio que si nos juntábamos solos en un café iban a hablar".

¿Qué se sabe sobre el escándalo familiar de Facundo Arana?

"Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto", comenzó Pepe Ochoa en LAM y aseguró "que Facundo ni siquiera tiene autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven".

"Hace tiempo vienen arrastrando una situación un poco complicada con una de sus hijas, lo que llevó a que María decidiera que Facundo ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven", continuó el panelista en el ciclo de América TV, y agregó: "Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’".

"No lo dejaron entrar a la clínica porque Facundo rechazaba el vínculo de su hija con su novio [...] No estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’", reveló el joven sobre Facundo Arana y Denise Dumas cerró: "Ya se peleó, pero estaba de novia con alguien un poquito más grande que era su profesor de equitación".