Este jueves 19 de noviembre, Valeria Lynch sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que tuvo que reprogramar el show que daría este viernes 20 de noviembre en Córdoba tras sufrir un accidente doméstico.

¿Por qué Valeria Lynch tuvo que cancelar su show?

"Queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica", escribió la organización del show tras revelar la noticia.

Por otro lado, Valeria Lynch compartió el comunicado oficial y decidió revelar que accidente doméstico sufrió antes del show: "No vi el escalón y...", y agregó una caricatura cayéndose.

¿Qué dijo Valeria Lynch antes de su show en el Movistar Arena?

"Estoy haciendo en este momento las fotos con Gabriel Machado y me estoy preparando para el Movistar Arena", comenzó la artista en DDM sobre el show que realizó el 28 de junio y sumó: "Por primera vez estoy como muy entusiasmada, como una chiquilina, con mucha emoción".

​"Va a ser en medio del mundial, se me ocurrió decir esa fecha quiero, por eso se va a llamar Valeria Lynch Mundial", continuó Valeria Lynch y cerró: "A mí me gusta mucho cuando hay algo nuevo, algo diferente, y no me equivoque. Pensé que la fecha iba a ser complicada, pero la venta está increible".