Revelaron que Norberto Marcos fue internado de urgencia: ¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de noviembre, Norberto Marcos tuvo que ser internado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo tras sentir un fuerte malestar y aún se encuentra siendo tratado en el establecimiento.

¿Qué se sabe sobre la salud de Norberto Marcos?

"Atención porque está mañana se confirmó que Norberto Marcos está internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo", comenzó el equipo de Primicias Ya al aire y sumaron: "Ingresó porque venía hace tres días con fuertes dolores de estómago".

Por último, desde el ciclo de América TV detallaron sobre la salud de Norberto Marcos: "Se tuvo que someter a distintos estudios, hay preocupación por su estado de salud y en estos momentos está siendo revisado por última vez por unos médicos para evaluar cuál es su verdadero cuadro".

¿Cómo está la situación judicial entre Fátima Florez y Norberto Marcos?

En el marco del conflicto legal, Fátima Florez se refirió al caso judicial en La Mañana con Moria y expresó: “Esto no pasó hace dos días, es una separación de hace cuatro años, ya pasó un tiempo enorme y me duele. Me duele la persona con la que estuve 22 años, desde muy chica, desde los 19 años”.

"Duele que, de pronto, del otro lado estén poniendo en tela de juicio o pongan en duda cuestiones y digan mentiras”, afirmó.

“Ustedes saben cómo soy, que siempre me llamé a silencio, siempre soy de poner paños fríos y no me gusta andar ventilando trapitos. Siempre la idea de mi parte fue separarnos en buenos términos, en paz”, agregó.

Además, destacó su trayectoria laboral a lo largo de los años: “Con esto no me estoy victimizando, simplemente digo que está a la vista de todo el mundo lo que he hecho. Yo he hecho tres funciones por día donde no comía, donde no tenía tiempo de comer y me levantaba temprano para hacer móviles. Con esto no me victimizo, pero trabajé desde los 17 años, me costó un huevo y me quieren sacar la casa donde vivo, por favor”.

“Le soy agradecida a mi ex porque hemos hecho un camino juntos, lo reconozco siempre. Pero por el bien de todos, por favor, pongamos un paño de paz y seamos gente adulta”, dijo sobre Norberto Marcos.

Por último, Fátima Florez explicó que, en un momento, estuvo en juego su nombre artístico: “A mí me quisieron sacar hasta el nombre. En su momento estuve muy preocupada y dije: '¿cómo voy a hacer?'. Pero pondré mi cara y la gente sabrá quién soy”.