Así acampó Pampita en Luján para la última misa del Papa León XIV en Argentina

La visita histórica del Papa León XIV a la República Argentina movilizó a millones de fieles en todo el país. Entre ellos, la conductora Carolina "Pampita" Ardohain. Fiel a su fe católica, que año a año la moviliza a realizar la tradicional Peregrinación a Luján, la modelo llegó a la ciudad bonaerense en plena madrugada junto a un grupo de amigas para estar presente este 11 de noviembre en la última Santa Misa del Sumo Pontífice en el país.

El papa León XIV celebra una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026. Crédito: TOMAS CUESTA / AFP

Más de tres millones de personas asistieron este miércoles a la misa del papa León XIV en Luján, Argentina, la más multitudinaria de su pontificado, en el cierre de su visita de cuatro días al país.

"Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos (...), me he sentido como en casa", dijo el sumo pontífice al despedirse de la multitud en torno a la Basílica de Luján, ciudad 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y sitio de peregrinación de los católicos.

A través de sus historias de Instagram, Pampita mostró el minuto a minuto de su travesía nocturna. A las 3:13 AM, registró el cartel de ingreso a "Luján (Centro) - Basílica" mientras caminaba cargando bolsas y reposeras.

Más tarde, cerca de las 4:43 AM, compartió una emotiva postal junto a sus amigas, abrigadas y acomodadas entre la multitud que acampaba a metros de la explanada del templo.

Pampita acampó en Luján para la última misa del Papa León XIV en Argentina

Ya con la luz del día y la plaza colmada, se la pudo ver en las vallas perimetrales disfrutando de la emotiva ceremonia que encabezó el Santo Padre con su sotana albiceleste. Esta demostración de fe en Luján fue el broche de oro de una semana muy especial para la modelo.

Pampita acampó en Luján para la última misa del Papa León XIV en Argentina

Pampita acampó en Luján para la última misa del Papa León XIV en Argentina

El pasado domingo 8 de noviembre, cuando el avión de Aerolíneas Argentinas pisó suelo argentino tras la escala del Santo Padre por Uruguay, Pampita también dijo presente en la bienvenida oficial. Acompañada por su hijita Anita García Moritán y amigas cercanas, la modelo optó por hacer guardia junto al alambrado del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery. "Señales: Viendo llegar al Papa", escribió en aquel momento, celebrando la llegada del Viaje Apostólico que el país no presenciaba desde 1987.

Video: Pampita