Luciano Pereyra emocionó a una multitud al cantar "Solo le pido a Dios" en la previa de la misa del Papa León XIV en Luján

Más de tres millones de personas asistieron este miércoles en Luján a la última misa del Papa León XIV en Argentina antes de su partida a Perú, según el gobierno provincial.

La multitud se congregó en torno a la Basílica de Luján, unos 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y principal punto de peregrinación de los fieles católicos y otros credos en Argentina.

Luciano Pereyra se presentó frente a la Basílica de su ciudad natal, antes de la llegada del Santo Padre para la última actividad de su visita a Argentina, y cantó "Solo le pido a Dios", emocionando a la multitud. También interpretó "Si No Es Contigo".

Esto marca un acontecimiento muy especial en la carrera del intérprete, ya que no es la primera vez que tiene el inmenso privilegio de brindar su música ante la máxima autoridad de la Iglesia Católica, consolidando un vínculo único entre su talento, su fe y sus raíces incondicionales con la Basílica y la ciudad que lo vio nacer.

En agosto del año 2000 y con apenas 18 años, Luciano vivió un momento bisagra en su carrera al viajar a Roma para participar de la XV Jornada Mundial de la Juventud. En aquella oportunidad histórica, el músico deslumbró e hizo emocionar a una multitud al interpretar el clásico "Sólo le pido a Dios" frente a miles de jóvenes y ante el recordado papa Juan Pablo II, un suceso que él mismo definió tiempo después como algo "muy fuerte" que le cambió la vida para siempre al volver a casa y encontrarse con los diarios reflejando su aventura en la tapa.

Antes de llegar a Luján, el pontífice visitó la cárcel de Devoto, en la capital argentina, donde incitó a un grupo de 75 reclusos y algunos familiares a "reiniciar sus vidas".

En sus cuatro días en Argentina, y en lo que es la primera visita papal en 39 años, millones de fieles acompañaron al pontífice en actos y celebraciones al aire libre.

Unas 2,5 millones de personas asistieron a su primera misa al aire libre en Buenos Aires el lunes. El martes, cerca de un millón de fieles participaron por la mañana en una misa en Córdoba, en el centro del país, y más de un millón se congregaron por la noche en una vigilia con jóvenes nuevamente en Buenos Aires.

El pontífice de 71 años desafió con sus discursos las políticas del presidente Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

El papa León XIV afirmó este martes que ni la enfermedad ni la edad apagarán su fervor, exhortó a los argentinos a ser santos y advirtió a los jóvenes contra la obsesión por la apariencia, el dinero o la popularidad en las redes sociales.

León XIV continuará su gira sudamericana de 12 días en la tarde del miércoles en Perú, donde vivió durante 20 años como misionero y obispo, tras haber visitado Uruguay antes de llegar a Argentina.

El papa estadounidense se había negado a reprogramar el exigente viaje pese a que le extirparon hace menos de un mes la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso.