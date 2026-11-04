Aseguran que Facundo Moyano y Candelaria Arizaga exigieron cerrar una oficina pública: qué pasó

Facundo Moyano y Candelaria Arizaga volvieron a ser tema de debate en televisión y en redes al filtrarse una información que no cayó nada bien. Según se reveló en LAM (América), la pareja pidió cerrar una oficina pública para hacer un trámite vinculado al DNI de ella.

¿Qué pasó con Facundo Moyano y Candelaria Arizaga?

La información la dio Pepe Ochoa en formato de "enigmático" en el programa de Ángel de Brito. El panelista dio ciertos datos e indicios para que sus compañeras y el público del programa intentarán adivinar de quiénes se trataba.

Le preguntaron de todo: qué tan famosos eran, si tenían plata, cuántos seguidores tenían en las redes y todo tipo de cuestiones referidas a los personajes. Con el correr de los minutos, algunas "angelitas" comenzaron a adivinar -sin decirlo- hasta que finalmente se develó el misterio.

"Ella llegó, manda a la asistente 1, la asistente 1 dice 'quiero cerrar el piso porque viene ella y tiene que hacer un trámite'. En el lugar la miraron y le dijeron que eso no iba a pasar bajo ningún punto de vista. Además, ¿Quién es? Bueno, si es Mirtha o Susana vemos, pero este piojo resucitado", afirmó el periodista.

Y siguió con el relato: "Y entonces, ella llega y dice 'voy a ir con mi seguridad porque tengo miedo que la gente se me acerque y me saquen fotos'".

Finalmente, el panelista dio los nombres de los protagonistas del enigmático: "Quienes fueron hoy a hacer un trámite a la delegación Puerto en Mar del Plata a las 10.40 de la mañana e hizo todo este movimiento tipo FBI tipo diva seguridad es nuestra querida amiga Candela Arizaga y el señor Facundo Moyano".

Facundo Moyano y Candelaria Arizaga en familia

Apenas mencionó los nombres, todos los presentes en el estudio explotaron de indignación: "No la registra nadie a ella chicos" y "¿Quién le va a pedir una foto a ella?", fueron algunos de los comentarios que se escucharon al aire.

Según Ochoa, la exigencia de la pareja fue rechazada de inmediato por personal de la oficina pública al considerarla irrisoria e inaplicable.

Lo cierto es que, además de las angelitas, en las redes no tardaron en criticar duramente la actitud de Moyano y Arizaga. Muchos recordaron cómo se burlaron de todos al verse personalmente, pese a la perimetral establecida por la justicia.

Por parte, Denise Dumas sumó otro trascendido que vincula a la pareja: "También tengo una información de que quien lo bajó (a Facundo Moyano) de lo de Moria habría sido ella misma, Cande".

Y agregó en el mismo sentido: "Se dice que él no va a lo de Moria porque ella se lo prohíbe, viste que iban a ir juntos y ella, entonces también lo que se habla un poquito en el entorno es que ella estaría como un poco manejando la situación".