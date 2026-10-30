Homero Pettinato salió a hablar luego de que Hernán Bloquero, el hombre que acosó durante diez años a Sofía "La Reini" Gonet y lo amenazó de muerte, fuera liberado después de haber sido trasladado a un centro de salud mental de Junín.

En las últimas horas, la jueza María Fabiana Patiño determinó que esta persona podía continuar el tratamiento de forma ambulatoria e, inmediatamente, la Policía de la Ciudad reactivó los protocolos de seguridad para los creadores de contenido y les restituyeron los botones antipánico.

Frente a esto, el humorista dialogó con Lape Club Social (América Tv) y, contrario a lo que se especulaba, se mostró tranquilo y desdramatizó la decisión de la jueza: "Me lo tomé bien, me enteré por redes sociales. Todo el mundo escribiéndome 'va por vos'. No tengo miedo, la primera vez que lo denuncié fue para ver qué tan peligroso es. Creo que después, viendo el panorama, me parece que era una persona que no estaba midiendo sus consecuencias y que necesita tratamiento".

"A mí, la Policía de la Ciudad, que siempre está atenta y me ayudó bastante, que está muy encima de mí y de Sofi, me notificaron que tiene salidas transitorias y que tiene un tratamiento. Para mí está bien, tampoco pretendía que por hacerme esto esté encerrado toda la vida", aseguró apoyando la decisión de la Justicia.

De todas maneras, advirtió: "Siempre y cuando puedan monitorear que esté en tratamiento y que no sea peligroso para nadie, para mí está bien, está bueno que haya salido".

Incluso, le pareció bien no tener un guardia a su disposición las 24 horas del día: "La Policía me avisó que tengo de nuevo el botón antipánico; custodia no y tampoco me gusta mucho. Son laburantes y tenerlos ahí conmigo todo el día no me gusta. Si se pone peligroso sí, pero sinceramente creo que no es una situación de peligro".

Así se mostró alineado con las declaraciones de La Reini: "Para mí todo esto es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país. La alarma que me suena en todo esto es eso. Hay que cuidar la psiquis de uno. Ojalá que todo esté bien, que Homero esté seguro y que esta persona reciba tratamiento".

¿Qué pasó con el acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato?

La noticia fue confirmada por Rolando Barbano en América Noticias (América TV) cuando recordó que "el hombre había sido detenido y declarado inimputable" por decisión de la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, quien se encuentra a cargo de su legajo.

Tras el episodio donde Bloquero intimida a Pettinato en el streaming de Olga, el hombre fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Luego, los profesionales evaluaron la situación y determinaron que "estaba en condiciones de tener un tratamiento ambulatorio".

Por este motivo, Bloquero quedó habilitado para regresar a su casa y circular por la vía pública.

Para evitar inconvenientes, el funcionario judicial porteño le volvió a entregar un botón antipánico a Homero Pettinato, y se espera que Sofía "La Reini" Gonet también cuente con esa protección.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la palabra de Hernán Bloquero, quien volvió a utilizar sus redes sociales tras salir del hospital y expresó: "Los haters son y serán siempre el mismo problema".

Finalmente, compartió un video en sus historias de Instagram y lanzó: "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle".