Sofía Gonet habló tras la liberación de su acosador: "Tengo custodia policial constantemente"

Sofía "La Reini" Gonet dio su contundente opinión respecto de la liberación de su acosador. La influencer reconoció sentirse tranquila, pero advirtió de la importancia de pensar en la salud mental.

¿Qué dijo Sofía "La Reini" Gonet sobre la liberación de su agresor?

Se conoció en las últimas horas que Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, recuperó su libertad y el notero de Desayuno Americano (América) buscó a La Reini para saber su opinión.

"Yo estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial constantemente en toda mi cuadra, o sea, estoy bien. Me siento tranquila porque tengo mucha custodia encima", comenzó reconociendo Sofía ante la pregunta del periodista.

También expresó la necesidad de que el agresor, tanto de ella como de Homero Pettinato, tenga asistencia psicológica y psiquiátrica de manera regular: "Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada, porque creo que no está en este plano directamente".

Respecto de cómo fue notificada, La Reini contó que no fue la justicia quien lo hizo: "Me enteré por Instagram porque una chica me mandó fotos de que andaba en Junín y ya volvió a subir historias, no mías, ahora está solamente con Néstor en Bloque".

Tras aclara que no recibió ningún mensaje de su acosador, la influencer insistió en lo que consideró fundamental: "Yo creo que lo importante acá es obviamente que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y obviamente que no vuelva a suceder el episodio de lo que pasó en OLGA".

Sofía Gonet dijo que tomó las medidas de seguridad necesarias para estar tranquila | Captura América

Pero lejos de apuntar contra la Justicia, La Reini habló de la necesidad de abordar seriamente el tema de la salud mental: "Para mí todo es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país".

Y agregó en el mismo sentido: "Tendría que haber otro tipo de leyes, se le tendría que dar más importancia. Y a mí la alarma que me suena en todo esto es eso, lo importante que es cuidar la psiquis de uno, porque es lo más importante al final y para mí este es un caso claro de salud mental".

Finalmente, Sofía "La Reini" Gonet detalló cuál sería, para ella, el mejor escenario tras los malos momentos vividos: "Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la policía le dé bola, que tome todas las medidas necesarias en lo posible sabiendo ahora que está libre, y él que reciba tratamiento, eso me parece lo más lógico".