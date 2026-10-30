Liberaron al acosador de Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: cuál fue el mensaje que publicó

Hernán Bloquero, el hombre que acosó durante diez años a Sofía "La Reini" Gonet y amenazó de muerte a Homero Pettinato, fue liberado después de haber sido trasladado a un centro de salud mental de Junín.

La noticia fue confirmada por Rolando Barbano en América Noticias (América TV) cuando recordó que "el hombre había sido detenido y declarado inimputable" por decisión de la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, quien se encuentra a cargo de su legajo.

Tras el episodio donde Bloquero intimida a Pettinato en el streaming de Olga, el hombre fue trasladado a un hospital psiquiátrico. Luego, los profesionales evaluaron la situación y determinaron que "estaba en condiciones de tener un tratamiento ambulatorio".

Por este motivo, Bloquero quedó habilitado para regresar a su casa y circular por la vía pública.

Para evitar inconvenientes, el funcionario judicial porteño le volvió a entregar un botón antipánico a Homero Pettinato, y se espera que Sofía "La Reini" Gonet también cuente con esa protección.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la palabra de Hernán Bloquero, quien volvió a utilizar sus redes sociales tras salir del hospital y expresó: "Los haters son y serán siempre el mismo problema".

Finalmente, compartió un video en sus historias de Instagram y lanzó: "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle".

¿Por qué Homero Pettinato pidió un botón antipánico?

Hace aproximadamente un mes, Homero Pettinato contó que pidió un botón antipánico luego de la amenaza de muerte que recibió en Olga mientras hacía su programa. En aquel momento, el conductor aseguró que el agresor no se fue a su domicilio en Junín y pidió que se de urgente con su paradero.

En diálogo con Primicias Ya (América TV), volvió a referirse a la denuncia que hizo contra el hombre y reveló las últimas novedades de la investigación.

"Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo y por eso te digo que es una persona que tiene que estar estabilizada", comenzó explicando Pettinato ante la consulta del notero.

El conductor señaló que la preocupación que le generó la aparición del agresor en OLGA no es solo por él: "Mi máxima preocupación es Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando historias todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso".

Y agregó al respecto: "Si bien es bastante incoherente como habla, él decía 'no, ahora yo no voy a poder ir a la policía porque me fui de Buenos Aires', bueno, no funciona así".

Hometo Pettinato aseguró que la persona denunciada continúa siendo peligrosa porque no se fue a su ciudad natal Junín como se había dicho al principio: "Hay gente que lo vio en una pizzería ayer y me mandaron una foto, y ayer él dio una nota. Entonces, salvo que ayer mismo se haya ido para Junín y haya llegado tan rápido, no sé..."

El entrevistado insistió en que su gran preocupación es lo que pueda llegar a pasar en su próxima presentación: "Mi paranoia es el show del viernes, porque en un show estás muy expuesto". Respecto de si tiene botón antipánico, Pettinato confirmó que ya lo pidió y solo resta retirarlo.

En la charla con el cronista, Homero Pettinato explicó que no se trata de pedir disculpas, como se había planteado en algún momento. Lo que el agresor necesita, afirmó, es un tratamiento urgente y estar contenido por profesionales de la salud mental.

El conductor reconoció también que después de lo sucedido y sabiendo que el agresor anda suelto, está más atento a su entorno fundamentalmente cuando está en espacios o lugares públicos: "En la esquina estoy atento a ver las caras".

Finalmente, Homero Pettinato reflexionó con preocupación sobre su presente: "Esto está sucediendo, hay que entender que la amenaza es real y es contra vos". Y cerró con un pedido desesperado: "Lo único que quiero es que den con su paradero y que entienda que esto no puede continuar".