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Chiara Maffia, la novia de Matías Ricciardelli, se expresó en redes sociales con un triste mensaje luego de la trágica muerte de su pareja.
Respecto a la causa del fallecimiento, Pochi de Gossipeame no quiso dar tantos detalles y explicó: "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".
Luego de unas horas de conocerse la noticia, Chiara compartió una publicación junto a varias fotos con su pareja y escribió: "En presencia de Dios, te voy a honrar para siempre. Por nuestra historia sagrada de estos años que me la guardo en mi corazón. Si que fuiste un gran maestro".
Posteriormente, contó cómo era su relación con él: "Mati. Fuiste el quilombo más loco y lindo que conocí. Me costaron y costarán algunas sesiones de terapia pero no pasa nada jaja, valió hasta el último día estar al lado tuyo. Pienso recordarte para siempre con tu sonrisa, con tus chistes y con todos los momentos de aventura que vivimos. Una gran persona, buscando como podías, lo mejor para todos".
"No te juzgo, nunca lo hice y no lo haré. Dejaste una enseñanza enorme que poco a poco irá tomando color, también aprendí mucho mucho de vos", afirmó.
Por otro lado, le agradeció por todo lo vivido: "Te agradezco por siempre. Gracias por confiar en mí, abrirme tu corazón y tu cabeza. Contarme tus miedos y dejarme que los escuche. Nunca fue fácil pero gracias por dejarme acompañarte. También a tu manera, me ayudaste siempre".
"Voy a honrarte gordi, honrar la vida, el amor, la felicidad por vos, con paz y fortaleza, te lo mereces. Te voy a extrañar mucho también, esa intensidad jaja pero tengo Fe y confío mucho que tu energía va a acompañar y convertir el dolor en sabiduría para vivir de otra manera", agregó.
"También poner voz y priorizar la salud mental es y será parte de mi camino. Es lo más importante. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos el poder de poder ayudar o cambiarle la historia a alguien, quizá, con un simple mensaje. Ni el ego ni el rencor, nos sirve de nada. Sentir con el corazón, así como decías, es más importante", reflexionó.
"Gracias de corazón. Lo diste todo. Y más. Brindo por vos, con comida rica y un fernet. Que en paz descanses corazón", concluyó Chiara Maffia con su sentido mensaje.
Para finalizar, le dejó un mensaje para todas las personas que estén pasando por una situación delicada y expresó: "Si estás atravesando un momento difícil, te abrazo. No estás solo/a, tu vida siempre importa. No lo atravieses en silencio, podes pedir a ayuda, no serás nunca una molestia ni una carga".
¿Quién es Chiara Maffia, la novia de Matías Ricciardelli?
En su cuenta de Instagram y en TikTok, Chiara Maffia figura como estudiante de psicología y creadora de contenido enfocada en hábitos, lifestyle, estudio y entrenamiento.