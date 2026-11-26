Rocío Marengo contó mediante sus redes sociales que casi protagoniza un accidente fatal en la ruta y que, por fortuna, solo se llevó un gran susto.

En sus historias de su cuenta de Instagram, la mediática mostró la rotura que sufrió una de sus ruedas: "Hola, hoy no ceno. Ya me comí el pozo más grande de Argentina".

Pero, eso no fue todo, ya que minutos más tarde compartió que su hermano la había ido a ayudar y le advirtió: "Igual siempre se puede estar peor porque pensé que era una goma nada más la que hice mierda pero llega mi hermano y me dice 'no Ro, rompiste las dos'".

Además, aseguró que estaba repleta de furia: "Me estoy guardando todo lo que siento en este momento, tengo el corazón parado del susto. Me quiero cortar las tetas".

Más tarde, cuando el susto disminuyó, escribió muy indignada: "Ahora que pasó el susto y estamos en casa. ¿Qué onda vialidad? ¿Quién se hace cargo? La ruta 47 y la ruta 42 son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo, atrás nuestro a otro auto le pasó lo mismo que a mi. ¡Los pozos son gigantes! Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada. Y sepan que estoy tranquila, no digo todo lo que siento pero no descarto decirlo".

El accidente de Felipe Fort en la ruta

Felipe Fort protagonizó un accidente automovilístico hace algunas semanas atrás cuando se dirigía junto a unos amigos a una quinta.

De acuerdo a lo que contó Pepe Ochoa en Bondi Live, el siniestro ocurrió en la Ruta 5 entre 9 de Julio y Carlos Casares y, según lo describió, "se accidentaron y no se mataron de pedo".

En esa ruta es un carril por mano y, el incidente ocurrió cuando intentaron sobrepasar a un camión pero no vieron que venía un auto de la mano de enfrente. Tuvieron que volantear y quedó la camioneta en la banquina.

Un amigo de Felipe manejaba, eran cuatro: el hijo del Comandante con la novia y dos amigos que iban a una quinta que ellos tienen en Casares y "se llevaron un susto terrible".

Por fortuna, no hubo heridos, "están todos bien" y, según contó el letrado de la familia César Carozza, "me dijo que estaban bien, que no se hicieron nada, no tuvieron ni un rasguño".