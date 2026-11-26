La escandalosa separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando polémica. Ahora, India Ortega, la hija del cantante, arremetió contra la actriz al considerar que cometió un error al hacer pública la crisis de la pareja a un mes de haber contraído matrimonio.

¿Qué dijo India Ortega sobre Julieta Prandi?

Consultado por el cronista de Desayuno Americano (América), la nieta de Palito Ortega y Evangelina Salazar no tuvo ningún problema en criticar a la expareja de su papá por la manera en que manejó la abrupta separación.

Ante la consulta del notero, India habló de cómo se encuentra actualmente de ánimo su papá tras la crisis con Prandi: "Está más tranquilo, obviamente está como puede estar, pero está bien y cada día va mejorando".

Respecto de cómo quedaron los vínculos personales tras lo sucedido, la joven respondió de manera escueta: "Entre nuestra familia está todo más que bien, después ahí la verdad que no sé, no tengo ni idea".

El periodista le recordó el enojo de Julieta respecto de todos los que salieron a opinar en los medios -incluyendo integrantes de la familia Ortega- y le preguntó cómo había tomado personalmente la reacción de la actriz.

India Ortega aseguró que no volvió a hablar con Julieta Prandi tras la separación.

La respuesta no dejó lugar a dudas: "No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine, eso creo yo, pero bueno, ya está, es un tema pasado, ellos ya lo estarán resolviendo en privado".

India expresó sus diferencias con Prandi que recurrió a las redes sociales para exponer la crisis de pareja con su padre: "Yo creo que eso fue lo que comenzó todo, para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público, como pasó, pero bueno, ya está".

En relación con el vínculo que mantiene actualmente con Julieta, la hija de Emanuel reconoció que no existe, que prefiere guardar distancia y que ni siquiera le mandó un mensaje para ver como andaba: "Quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas, y no me parece que yo me tenga que meter".

Finalmente marcó la gran diferencia que existe entre el lugar que ocupa u ocupó Julieta Prandi en la familia Ortega y el que ocupa su mamá, Ana Paula Dutil. "Una nota que hicimos con Dante (Ortega), él nos dijo justamente que para él su tía era tu mamá, y no tanto Julieta Prandi".

La respuesta de la entrevistada fue contundente: "Mi mamá estuvo con nuestra familia mucho tiempo y sigue siendo familia para nosotros, o sea, para mí es mi mamá, pero para el resto de ellos también, más allá de quien sea la pareja de mi papá, mi mamá no va a dejar de ser nuestra familia, o sea, la familia de mis primos".

Y cerró la idea: "Siempre estuvo todo bien entre mis papás, por suerte terminaron bien y nunca tuvieron mala relación".

