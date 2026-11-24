Víctor Heredia alertó a sus seguidores luego de compartir que está atravesando un problema de salud que lo obligó a alejarse de las redes sociales.

Después de su presentación el 7 de noviembre de 2026 en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde presentó su espectáculo "Desde Paso del Rey", dejó un mensaje en su cuenta de Instagram.

En el posteo, reveló: "Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera".

Además, acompañó con un video que le envió un amigo de un hombre en el subte cantando “No me dejes caer”: "Y hoy un gran amigo cordobés me envió esta canción cantada en el subte por un callejero ciego. Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón".

"Justo ahora cuando de verdad la necesito. Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte", escribió finalmente el artista.

La próxima presentación que le espera al músico es en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín, el 24 de enero de 2027.

Carmen Barbieri padeció COVID recientemente

La conductora volvió a conducir Con Carmen (El Nueve) el lunes 16 de noviembre y relató: "Buenas tardes, estoy acá. Los extrañé. Yo amo la palabra casi. Casi me muero, casi me internan, casi, casi hago una infección generalizada".

Luego, reveló cuál fue su diagnóstico: "Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria". Y con humor, agregó: "Entonces, entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo".

"Este cuerpo peleaba y yo estaba que no daba más, pero como pude, le di batalla y estoy acá parada. Y otra vez seguimos adelante. Por eso casi pasa esto. En el mientras tanto, me internaron. Gracias a la gente del Zabala, gracias al doctor Espina, que lo adoro", expresó Carmen.

"El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios, para ver cómo ando. Me dieron tantos antibióticos y todo y sueros y estoy acá", contó. Y agregó: "Estoy feliz de verlos, los extrañé mucho".

Por otro lado, cuando comenzó a sentirse un poco mejor, Carmen admitió que le dedicó su tiempo a mirar algunas emisiones de su programa para mantenerse despejada.

Además, continuó dando detalles de su salud: "La verdad que estaba muy débil. El viernes tenía, creí que me moría, 41 de fiebre. Tuve 41. Y estuve de verdad bastante brava".

"Estoy débil con este cuerpo que Dios me dio. Estoy débil, estoy anémica", reconoció Carmen Barbieri. "Pero estoy feliz de volver a trabajar y que me esperaron", expresó. "Gracias por esperarme, gracias por hacerme el aguante. Gracias", dijo.