El nuevo video de Jungkook mostrando sus abdominales durante un show de BTS en Brasil que causa euforia entre las fans

Tras su paso por Argentina, la estrella surcoreana Jungkook se volvió viral al dejar al descubierto, otra vez, sus marcados abdominales durante uno de los recitales que brindó BTS en Brasil, en el marco de su gira ARIRANG, generando frenesí entre los presentes y el fandom ARMY.

En el tercer show, Jungkook lució una campera negra abierta, con el torso al descubierto, gafas de sol, cadenas y joyería, dejando a la vista sus tatuajes en pecho y brazos junto con su ya conocido definido six-pack. Bailó y se movió en el escenario con mucha confianza, lo que generó gritos del público y clips que se compartieron masivamente en redes.

Video: @dreamjeons

El "Golden Maknae" de BTS volvió loco al fandom -ARMY- y fue uno de los temas más comentados del cierre de la etapa latinoamericana de la gira.

Los miembros del grupo hablaron del momento en una transmisión en vivo que hicieron en la plataforma Weverse posterior al show: Jungkook se preparó para eso, ya que entrenaba de 3 a 4 horas diarias desde el inicio de la gira por Sudamérica, y había dicho que mostraría su cuerpo en Brasil.

Jungkook torso desnudo en Brasil. Crédito: @97Jungukk

Bajo el titulo “Jungkook muestra sus abs en Brasil D3", la red se llenó de videos de los presentes, y reacciones del fandom destacando el físico.