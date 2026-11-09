Eugenia Tobal mostró el mariposario que tiene en su casa: el video del impactante proceso de metamorfosis

Eugenia Tobal sorprendió al mostrar el mariposario que tiene en su casa, del cual cuida junto a su hija Ema, y dejó ver cómo avanza el proceso de metamorfosis de las orugas para convertirse en mariposas.

La actriz es amante de la naturaleza e intenta transmitirle lo mismo a su hija, por lo que asumió el desafío de sumergirse en el mundo de las mariposas.

"Hace unas semanas llegaron a casa unos pequeños invitados: gusanos de seda. Y desde entonces estamos descubriendo, día a día, el maravilloso mundo de estos bichitos", contó.

"Comen muchísimo, crecen a una velocidad increíble y cada uno parece tener su propia personalidad. Algunos son blancos, otros tienen rayitas, algunos son más inquietos... ¡Y ya estamos esperando el momento en que empiecen a hacer sus capullos!", describió.

"Así que decidí compartir esta pequeña aventura y mostrarles todo el proceso: desde que son oruguitas hasta que se transforman en polillas. Porque la naturaleza nunca deja de sorprendernos", añadió.

En ese primer video mostró que los insectos están adentro de un mariposario de madera cubierto con malla para simular un ambiente tropical, y explicó que se alimentan de hojas de Mora.

En una segunda parte, Eugenia Tobal actualizó el estado de las orugas y detalló: "Esta metamorfosis es una experiencia hermosa, ver día a día la maravillosa creación".

"La naturaleza es impresionante, está viva siempre. Toda mi admiración y respeto siempre. Seguimos compartiéndoles este proceso hermoso", sumó.

De esta manera, Eugenia Tobal prometió publicar las novedades de su mariposario en la red, y así celebrar junto a sus seguidores la etapa final del ciclo de sus mariposas.