A los 82 años, Susana Giménez se compró una bicicleta y la puso a prueba: el video

Susana Giménez se compró una bicicleta eléctrica plegable y la puso a prueba en el jardín de su casa en Uruguay.

La diva de 82 años sorprendió este domingo al mostrarse con su nueva adquisición por el parque de La Mary, su mansión en Punta del Este.

"Me compré una bici. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga", expresó Susana Giménez.

En el video se la ve a la conductora a bordo de una bicicleta electrica en color negro, con un look relajado de campera y pantalón, y un peinado descontracturado con dos trenzas.

¿Cómo es la bicicleta de Susana Giménez?

Susana Giménez se compró una Loop Bikes Slim, un diseño de bici práctica, liviana, ágil y compacta.

Con solo 18 kg de peso, es perfecta para quienes buscan practicidad absoluta sin renunciar a potencia y autonomía.

Su motor de 350W y batería extraíble que promedia 40 km de autonomía brindan velocidad y libertad, mientras que su diseño totalmente plegable facilita el guarado o traslado.

En la página oficial de la marca, el producto cuesta 1.690 dólares, lo que equivale a $2.569.193 aproximadamente.