Quién es y a qué se dedica Santino, el hijo de Denise Dumas y Germán Barceló: tiene 22 años, es músico y trabaja de Uber

Santino Curto, el hijo de Denise Dumas y Germán Barceló, dio una entrevista y habló sobre su vida, su trabajo y sus sueños.

Pese a que el joven de 22 años creció en un entorno de alta exposición mediática, se mantuvo ajeno a eso y construyó su propio camino.

¿Quién es Santino, el hijo de Denise Dumas y Germán Barceló?

Con la ayuda de su padre, Germán Barceló, Santino descubrió su verdadera vocación e impulsó su carrera artística.

Santino Curto fue noticia en 2023 por irse a trabajar a Nueva Zelanda durante un año y, al regresar, se dedicó de lleno a lo que lo apasiona: la música.

En una reciente charla con la revista Gente, el hijo de Denise Dumas contó por qué con apenas 19 años viajó a Nueva Zelanda: "No quería estudiar algo que no me apasionaba, sentía que iba a perder el tiempo".

"Siempre me gustó cantar. Lo que más me gustaba a mí era cantar y que alguien me dijera: 'Ay, qué lindo que cantás'", se sinceró.

Primero, Santino lanzó una canción con su padre llamada Todo Pasa y luego sacó una bachata titulada Arrepentido. Previo al Día de la Madre, también sorprendió con otro tema dedicado a la familia: Abuelos.

En paralelo a la música, el joven también tiene planeado dedicarse a la actuación: "Si hay algún casting, lo haré. Quiero meterme de lleno en el mundo del entretenimiento. A mí me gusta cantar, es lo que más me gusta, pero en la secundaria hice tres años de teatro y me gustó".

"En realidad me gustan mucho los musicales. Me gusta combinar la actuación con el canto", se sinceró.

Y reveló: "Yo volví de Nueva Zelanda para un casting de Margarita 2. De hecho estuve en el taller. No quedé, pero quería seguir en esa búsqueda artística".

Por el mometo, la música no es una fuente de ingresos en su vida, por lo que se la tiene que rebuscar hasta que esa faceta despegue alto: "Ya que la música por ahora no está dando frutos monetarios, trabajo de Uber a la mañana".

"Necesitaba laburar. Si bien estoy metiéndole a las redes y a la música, en el día a día necesito ganar mis manguitos. Así que salgo de Uber y de paso le muestro mi música a pasajeros", sumó.

"Y algunos fines de semana acompaño a Martín (Campi) en su gira unipersonal y le hago la puesta de luces. Soy el productor técnico", explicó sobre su rol en el espectáculo del actor.