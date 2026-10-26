Anamá Ferreira fue a votar a la embajada de Brasil y se cruzó con un seguidor de Lula Da Silva: "Andá a laburar"

Anamá Ferreira protagonizó un incómodo momento al aire mientras daba una entrevista para el canal de noticias TN. La conductora reflexionaba sobre las elecciones en Brasil y el vínculo con Argentina, cuando un votante de Lula interrumpió la charla.

¿Qué le pasó a Anamá Ferreira con un votante de Lula en la embajada de Brasil?

La exmodelo y conductora vivió un tenso momento en la puerta de la embajada del país vecino que elegía nuevo presidente en la instancia de balotaje. Mientras charlaba con la cronista de TN en vivo acerca de la jornada electoral, un grito inesperado cortó el diálogo.

"¡Andá a laburar!", gritó un hombre detrás de la entrevistada, mirando a la cámara y mostrando un documento de identidad que, seguramente, utilizó para votar. Anamá se sorprendió y se dio vuelta para ver qué pasaba confundida por la inesperada situación.

"Hablaba de Bolsonaro" aclaró enseguida la persona al notar que la exmodelo titubeaba pensando que el mensaje era para ella. "Bueno, pero pedí permiso", lo regaño Anamá Ferreyra cuando entendió lo que pasaba.

"¡Andá a laburar, Flávio Bolsonaro!", insistió el simpatizante de Lula Da Silva que enseguida se retiró de la escena luego de lograr dar su mensaje por televisión. "Hay acá, allá, hay de todo", reflexionó Anamá mientras sonreía. Y cerró también en tono de broma: "'Anda a laburar', bueno... laburamos".

Anamá Ferreira se cruzó con un seguidor de Lula en la embajada de Brasil | Captura TN

Previo al incidente, Anamá Ferreira había expresado su alegría por sufragar y aseguró que siempre lo hizo durante los 50 años que ya lleva en el país: "Estoy feliz de venir a votar, a dar mi opinión, la democracia es muy importante".

Y agregó en el mismo sentido: "Siempre vine a votar porque la democracia es muy importante. No podemos olvidar todo lo que ha pasado en Latinoamérica. Brasil y Argentina son dos países muy importantes en América Latina y deberían ser amigos pase lo que pase, gane quien gane"

¿Quién será el nuevo presidente de Brasil tras el balotaje?

El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral (balotaje) realizada este domingo 25 de octubre de 2026.

Lula ganó con el 51,70 por ciento de los contra 48,22 de Flávio Boslonaro, que no reconoció su derrota hasta el momento.

Con este triunfo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegura lo que será su cuarto mandato presidencial.