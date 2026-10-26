Nayeon del grupo de K-Pop TWICE lanzará en noviembre su nuevo sencillo "NA-sty"

La cantante surcoreana Nayeon, miembro del grupo femenino de K-pop TWICE, lanzará el próximo mes su nuevo sencillo, "NA-sty", anunció su agencia de representación, JYP Entertainment.

El título del álbum combina la palabra en inglés "nasty", que tiene un tono travieso, con la palabra en coreano "na", que se traduce como "yo" y también es la primera sílaba del nombre artístico de la cantante, para crear el significado de "el estilo de Nayeon" y "a mi manera".

La agencia describió el álbum, que se lanzará el 20 de noviembre, como un álbum que presentará, libre y honestamente, diversos atractivos y estilos de Nayeon de hoy día. Agregó que mostrará no solo el aspecto alegre y adorable de la artista, sino también su actitud franca y osada.

Este supone el primer lanzamiento en solitario de Nayeon en dos años y cinco meses, desde su segundo miniálbum, "NA", en junio de 2024. La cantante ha tenido éxito con sus proyectos en solitario anteriores, como "POP!" y "ABCD".