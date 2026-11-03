La mujer del futbolista Jesús de Miguel fue testigo de la tragedia en el estadio: "Estaba en las gradas con su hija"

La trágica y abrupta muerte del futbolista Jesús de Miguel ha consternado al mundo. El delantero del CD Tenerife falleció el 3 de noviembre, a los 30 años, tras sufrir un rodillazo en el pecho durante el encuentro que enfrentaba a su equipo contra el FC Andorra. La mujer del jugador, que se encontraba en las gradas junto a su pequeña hija, fue testigo del choque.

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

Uno de los detalles más dolorosos del hecho, consignaron medios españoles, es que María, la pareja de Jesús de Miguel, y su pequeña hija Carla se encontraban en el estadio Heliodoro Rodríguez López cuando se produjo el accidente.

Los padres de Jesús de Miguel viajaron de urgencia hasta la isla al conocer la situación, en concreto hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para estar junto a su hijo en las que han sido sus últimas horas de vida.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el choque que tuvo con Jesús Owono, arquero del Futbol Club Andorra

El impacto fue tan fuerte que el delantero cayó inmediatamente sobre el césped. Los servicios médicos tuvieron que intervenir de urgencia y practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar después de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Tras ser estabilizado, el futbolista fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Durante la madrugada, su equipo informó de un empeoramiento neurológico de su estado. Finalmente, a primera hora de este martes, el club confirmó el fatal desenlace.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sufrió un parocardiorespiratorio tras el choque que tuvo con Jesús Owono, arquero del Futbol Club Andorra, y fue reanimado

El club, en nombre de la familia, agradeció el cariño recibido en apenas unas horas: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

¿Quién era Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel mantenía su vida privada lejos de los flashes, aunque sí había trascendido que se había convertido en padre con el nacimiento de su hija Carla de Miguel Fernández, fruto de su amor con su esposa, María.

El 30 de junio de 2025, el CD Castellón, equipo en el que militaba entonces, compartió públicamente la noticia a través de sus redes sociales. "¡Enhorabuena a Jesús de Miguel por su reciente paternidad! El futbolista albinegro y su pareja, María, han sido padres de Carla de Miguel Fernández", anunciaba el club.

El mensaje terminaba con unas palabras llenas de cariño: "¡Enhorabuena, Demi y familia!", haciendo referencia al apodo con el que era conocido el delantero.

Jesús de Miguel y su hija Carla. Crédito: CD Castellón

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel consiguió entrar al fútbol profesional después de muchos años de esfuerzo y de recorrer diferentes categorías del fútbol español.

Su carrera comenzó en las categorías inferiores del CD Leganés y pasó por equipos como el Internacional de Madrid, el CF Fuenlabrada, el Unión Adarve, el Navalcarnero y Unionistas de Salamanca. Fue en este último conjunto donde empezó a destacar antes de dar el salto al CD Castellón en enero de 2023.

En Unionistas de Salamanca, durante dos temporadas y media marcó 25 goles y contribuyó al ascenso a Segunda División, cumpliendo así su sueño de competir en el fútbol profesional. Su gran rendimiento despertó el interés del CD Tenerife, que anunció su fichaje en julio de 2025 con un contrato para las tres temporadas siguientes.