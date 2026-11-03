La decisión del arquero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel y los gritos de "asesino" que recibió: ¿Será investigado?

El arquero del FC Andorra, Jesús Owono, decidió cerrar su cuenta de Instagram y alejarse temporalmente del entorno digital, tras la ola de insultos y amenazas que recibió, además de ser llamado "asesino", luego del choque que protagonizó con el delantero Jesús de Miguel y que produjo su muerte.

¿Qué pasó con Jesús Owono?

La lamentable jugada ocurrió durante el partido de la Segunda División de España frente al CD Tenerife, cuando Owono impactó fuertemente con un rodillazo al delantero Jesús de Miguel al salir a disputar el balón. El impacto fue tan fuerte que el delantero cayó inmediatamente sobre el césped. Los servicios médicos tuvieron que intervenir de urgencia y practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar después de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Tras ser estabilizado, el futbolista fue trasladado en ambulancia al hospital, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Durante la madrugada, su equipo informó de un empeoramiento neurológico de su estado. Finalmente, a primera hora de este martes, el club confirmó el fatal desenlace.

Los gritos hostiles contra Owono comenzaron en el propio estadio Heliodoro Rodríguez López y se trasladaron de inmediato con violencia a sus perfiles digitales.

Según informó El Partidazo de COPE antes de conocerse el fallecimiento del delantero, Jesús Owono estaba sumamente afectado por lo sucedido y tenía la intención de dirigirse personalmente a la familia de Jesús de Miguel para pedir disculpas antes de realizar cualquier manifestación pública.

Por otro lado, según informó Europa Press, la Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, abrió una investigación tras la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel tras el violento choque contra el arquero del Andorra, Jesús Owono, que le originó una parada cardiorrespiratoria. El caso ya está judicializado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el choque que tuvo con Jesús Owono, arquero del Futbol Club Andorra

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Sánchez-Jáuregui señaló que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras el choque que tuvo con Jesús Owono, arquero del Futbol Club Andorra

El fiscal precisó que hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva, si éste considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace hubo juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.

De no estar de acuerdo, la familia de Jesús de Miguel puede presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave. En tal caso, explica, se trataría de un homicidio no doloso, un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.