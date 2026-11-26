En el marco del Festival Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) —el encuentro de cine de terror, fantástico y bizarro más antiguo de Latinoamérica, que celebra su 27.ª edición en el complejo Atlas Caballito—, Magui Bravi dijo presente para acompañar la presentación de Gorgonia, coproducción chileno-argentina dirigida por Ramón Poveda Arriati en la que la artista cumple un doble rol como protagonista y productora.

Magui Bravi

Magui Bravi

Para la ocasión, Bravi construyó un estilismo que dialoga con la impronta oscura y magnética del festival sin resignar elegancia: eligió un vestido lencero negro firmado por Mandy, al que sumó accesorios con detalles de cruces y sandalias con suela colorada, un contraste cromático que aporta carácter y potencia visual al conjunto.

Magui Bravi

Magui Bravi

En Gorgonia, largometraje de ciencia ficción y suspenso psicológico que integra la Competencia Iberoamericana del BARS, Magui Bravi interpreta a M-I. A., una inteligencia artificial que guía y pone a prueba a una tripulación en el espacio, consolidando una vez más su estrecho vínculo con el cine de género.