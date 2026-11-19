Este jueves 19 de noviembre, la organización del Primavera Sound de Buenos Aires informó que la cantante y actriz Cara Delevingne canceló su presentación en Argentina.

¿Por qué Cara Delevingne canceló su presentación en Argentina?

La organización de Primavera Sound Buenos Aires comunicó el 19 de noviembre de 2026 los horarios oficiales del festival, que se celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad. En este marco, también revelaron que la británica finalmente no formará parte de la edición argentina, aunque sí mantendrá su show en Primavera Sound São Paulo, previsto para el 5 de diciembre.

El mensaje que compartieron desde las redes del Primavera Sound sobre Cara Delevingne.

La cancelación se dio por motivos ajenos a la producción y a la artista, indicó Rolling Stone. No se ha dado un motivo más detallado. El festival lamentó los inconvenientes y agradeció la comprensión del público.

¿Cómo serán los horarios oficiales del Primavera Sound de Buenos Aires?

Desde sus redes sociales oficiales, el festival que se realiza en el Club Ciudad de Buenos Aires compartió los horarios confirmados del 28 Y 29 de noviembre, confirmando no solo la cancelación de Cara Delevinge, sino también la baja de Nation of Language por temas de salud.

Horarios del Primavera Sound.

Horarios del Primavera Sound.

"¡Ya están los horarios de Primavera Sound Buenos Aires! Organizá tu recorrido, armá tu grilla y empezá a planear dos jornadas a pura música", escribieron junto a las imágenes.