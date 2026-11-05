Desmienten que Silvia Mercado necesite donantes de sangre: qué le pasó y qué tiene

La Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales Valentina Etulain, aclaró en la red que la periodista Silvia Mercado no necesita, de momento, donantes de sangre como difundió Radio Con Vos 89.9 previamente en un escueto comunicado.

Pedido por la salud de Silvia Mercado

¿Qué le pasó a Silvia Mercado?

A través de sus cuentas en X (antes Twitter) e Instagram, Etulain explicó la situación de salud que atraviesa Mercado: "Quiero aclarar sobre el estado de salud de Silvia Mercado", anticipó, y continuó: "Estuve hace un rato con Silvia en la Clínica Bazterrica. Silvia está estable, haciéndose estudios y cuidada por el personal médico".

Inmediatamente, remarcó: "No necesita dadores de sangre. En el caso de que se lleguen a necesitar avisaré por este medio. Pido por favor no difundir desinformación".

Aclaración sobre la salud de Silvia Mercado. Captura: X de Valentina Etulain

Cuando un internauta le preguntó ¿Qué le pasó? y ¿Cuál es el cuadro?, Etulain contó que el diagnóstico es una encefalopatia hepática. Luego, cuando otra le comentó que la había visto "muy mal ayer por la tele", la dirigente y consultora en comunicación política, sobre todo del PRO bonaerense, señaló que "Sí, se descompensó durante el programa".

Previamente, desde la cuenta de Radio Con Vos 89.9 en X (antes Twitter), donde trabaja, y varios colegas, emitieron un pedido urgente de donantes de sangre. El lugar indicado es la Clínica Bazterrica (Av. Díaz Vélez 3973), en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Qué es la encefalopatía hepática?

De acuerdo a la Clínica Mayo, la encefalopatía hepática es una afección grave que ocurre cuando el hígado no puede filtrar las toxinas de la sangre, como el amoníaco de los intestinos. La acumulación de toxinas afecta la capacidad del cerebro para funcionar. Si no se trata o no se trata con éxito, la encefalopatía hepática puede derivar en falta de respuesta, estado de coma o muerte.

La encefalopatía hepática puede ser ocasionada por una lesión del hígado, cáncer o una enfermedad hepática crónica que deriva en una insuficiencia hepática, como la cirrosis.

La encefalopatía hepática requiere tratamiento inmediato para prevenir la muerte. Llame al 911 o busque atención médica de emergencia si cree que usted o un ser querido podría tener encefalopatía hepática.