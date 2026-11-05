Soledad Pastorutti reveló la íntima charla que mantuvo con Lionel Messi antes de su despedida: "Casi me muero"

En una entrevista en Vuelta y Media, el programa que conduce Sebastián Wainraich por Urbana Play, Soledad Pastorutti sorprendió al revelar la íntima charla que compartió con Lionel Messi antes de su despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental.

¿Qué dijo Soledad Pastorutti sobre Lionel Messi?

"Cuando terminamos de grabar el disco nos fuimos a ver el Inter Miami", comenzó la cantante y sumó: "Ese día, después del partido, no pudimos cruzar un saludo ni con Antonela ni con Leo. Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo".

"Leo me dijo: 'Mañana, si quieren venir a ver el entrenamiento, los invitamos'. Se suspendió el entrenamiento porque había tormenta eléctrica, pero tuvimos una linda charla", reveló Soledad Pastorutti y reveló sobre Lionel Messi: "Ahí me dijo que tenía un posteo importante con mi música. Después resultó ser que posteó que se iba de la Selección con 'Brindis' y yo casi me muero. Me tocó cantársela al Diego hace 20 años atrás. Ahora me pasa esto".

"Lo agradezco un montón, me emociona un montón, pero lo agradezco desde el punto de vista humano primero", expresó la artista sobre la despedida del futbolista y cerró: "A Leo yo lo admiro como ser humano. No me importa si tengo o no la foto con él, a mí no me cambia eso".

¿Cómo está el padre de Soledad Pastorutti?

Soledad Pastorutti comenzó a recorrer los medios para presentar su nuevo disco Vale la pena que incluye el tema Mi refugio, una canción dedicada a su papá Omar a modo de homenaje y agradecimiento por todo lo que hizo por ella y su hermana.

La cantante visitó el programa de Marcelo Bonelli, Nuestra mañana (Radio Mitre) para hablar de su nuevo lanzamiento discográfico, pero también de su vida, de algunos momentos de su carrera y, por supuesto, de su familia.

La Sole habló especialmente de Omar Pastorutti al que le dedicó una conmovedora canción a modo de homenaje. La cantante reveló que su padre, de 71 años, sufre deterioro cognitivo progresivo y que ya no puede reconocerla.

"El tema es muy fuerte, el tema que está en este disco que es Mi refugio, está dedicado a él. Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo, y fue un proceso largo de empezar a entender qué estaba pasando, de quedarme totalmente sin voz, pero de tener que seguir trabajando a pesar de eso, entonces fue un proceso", reveló La Sole cuando le preguntaron acerca del papá, el principal impulsor de su carrera desde los primeros años.

Después, Soledad habló de lo mucho que le cuesta cantar esa canción por todo lo que representa y por el esfuerzo que tiene que hacer para cantarla sin quebrarse, sin emocionarse hasta las lágrimas.

Incluso contó que fue difícil grabarla: "La canción la grabé una sola vez, de hecho lo que quedó es el demo, grabé frase por frase porque íbamos cortando".

Y reconoció que solo la volvió a escuchar cuando tuvo que hacer el videoclip: "La escuché solo porque tuve que hacer el video, que es muy fuerte también porque es mi cara así a cámara".