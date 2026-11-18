Leandro Paredes y Camila Galante festejaron el cumpleaños número 10 de su hijo Giovanni, en el predio de la academia del Torino, en Canning (Ezeiza), provincia de Buenos Aires.

La fiesta de cumpleaños de Gio Paredes, organizado por elenha deco el 14 de noviembre de 2026, fue un festejo familiar, con amigos, al aire libre, con fuerte ambientación futbolera y referencias a Boca Juniors y la Selección Argentina.

Los encargados de la organización integral y la ambientación, compartieron el video de la fiesta en una publicación conjunta con Camila Galante.

"GIO FEST | LEVEL 10! Los 10 de Gio se festejaron a lo grande! Fútbol, amigos, goles, risas y un cumple que tuvo de todo. Desde la ambientación, hasta las camisetas de los 4 equipos que Gio quería, partido homenaje con dos equipazos que no pararon de divertirse, tatoos, peinados, Inflable, pelotero, heladitos, talleres de arte… todo pensado especialmente para que Gio y sus amigos solo disfruten!!! Felices 10, Gio! Que seas muy muy feliz!", expresaron junuto al clip con los mejores momentos del cumpleaños del niño.

Fiesta de cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante

Para la fiesta, se organizó un partido de fútbol. Hubo un inflable con una pelota gigante, estructuras con camisetas, globos celestes y blancos, verde y negro, y detalles de Boca. También hicieron souvenirs como guantes de arquero y artículos futboleros (en su mayoría de Boca).

Hubo dos tortas, una más sencilla de un piso que imitaba una pelota de fútbol (base de “césped” verde, número 10 y “GIO”, con vela amarilla), y una segunda de tres pisos en tonos celestes, blancos, verdes y negros, con pelota arriba, el nombre “GIOVANNI”, el número 10, pequeñas pelotas y detalles de camiseta; acompañada de cupcakes y mesa temática.

Fiesta de cumpleaños de Giovanni, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante

Gio estuvo acompañado por sus papás y hermanos Victoria y Lautaro. También asistieron algunos compañeros de Boca de Paredes como Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lautaro Blanco. Su presencia generó un picadito improvisado con los chicos.

Camila publicó un collage con fotos de la torta y escribió: “Felices 10 años amor de mi vida. Mamá te ama con toda el alma”. Leandro compartió una foto de Gio con ropa de Boca y guantes, con el mensaje “Feliz cumple, hijo. Te amo”.