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Fabián Mazzei generó preocupación tras ser intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano. El actor había presentado complicaciones por un accidente doméstico que sufrió en 2022 cuando se cayó del techo de su casa.
De todas maneras, ya se encuentra fuera de peligro y la que informó cómo se encuentra es Araceli González mediante su cuenta de Instagram: "Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación!".
El posteo lo acompañó con una foto de su pareja en el hospital: "Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer bebé. Te adoro. Te amamos. Por más vida de la linda. Por más vivencias. Por más viajes. Por más proyectos. Esta foto nos envió él a 6 horas de operarse, en el grupo de nuestra familia".
Además, subió distintas imágenes de su día a día: "¡Está bien! ¡Está feliz! Su calidad de vida cambió. Gracias a su cirujano Dr. Gonzalo Kido (Equipo del Dr. Marcelo Greenberg) y a todos quienes fueron parte. Gran trabajo. Admiración total y admiración por lo que han hecho. Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas. Nos da felicidad verte así".
"La vida continúa. Somos familia. Somos nido. Estamos juntos. Gracias a la familia, hijos y amigos por estar", concluyó la actriz muy emocionada de que todo salió como era esperado.
¿Qué le había pasado a Fabián Mazzei?
En 2022, el actor Fabián Mazzei, marido de Araceli González, sufrió un accidente doméstico cuando intentaba rescatar a su gata del techo. Según los medios, se cayó desde el techo de su casa y el golpe le dejó secuelas.