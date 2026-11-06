Fabián Gianola se hizo la vasectomía y reveló el motivo: "Me lo pidió mi novia de 28 años"

Fabián Gianola tomó la decisión de realizarse la vasectomía y aseguró que el motivo fue por su pareja con la que se lleva 35 años de diferencia.

Semanas atrás, el reconocido actor fue atropellado por un auto y debió ser operado por una fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca, lo que le provocó que estuviera unos días en reposo.

Sin embargo, Gianola considera que está listo para volver pronto al teatro y aprovechó para hacer algunas notas. En este caso, habló con Carmen Barbieri y le reveló que "tomó la decisión de no volver a ser padre" y que "no iba a ser posible" ante la insistencia de la conductora sobre si quería agrandar la familia.

Fabián Gianola y su novia Florencia. (Captura Instagram: @fabigianolaok)

“El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora. Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos. Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”, contó.

Fabián Gianola y su novia Florencia. (Captura Instagram: @fabigianolaok)

Finalmente, Fabián Gianola aclaró que "ambos están muy enamorados y que fue la mejor opción para estar tranquilos".

¿Qué le pasó a Fabián Gianola?

Fabián Gianola sufrió un terrible accidente en el barrio de Saavedra mientras cruzaba la calle y se dio a conocer el impactante video en el que fue atropellado por un auto que doblaba.

El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre por la tarde, cerca de las 15:00, cuando el actor caminaba en las inmediaciones del shopping DOT.

Una cámara de seguridad de una casa capturó el momento donde el artista cruzaba la calle sobre la senda peatonal, como corresponde. Sin embargo, un vehículo lo embistió. El conductor del auto se quedó para asistir a Gianola y llamó al 911 para solicitar atención médica.

Tras ser atropellado por un auto, los estudios determinaron que Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura del ligamento de la muñeca, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Luego, en diálogo con TN Show, el propio actor contó lo ocurrido: "Estaba en la calle Deheza y Melian. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, me levantó por el aire".

"Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca", detalló.

"Mañana (miércoles 21 de octubre) me operan a las cuatro de la tarde. Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda", describió sobre el momento del accidente.

Fabián Gianola junto a quien lo atendió en el hospital.

Además, Fabián Gianola confirmó que el señor que lo atropelló llamó al 911: "Vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso".