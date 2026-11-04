Carmen Barbieri rompió el silencio tras declarar contra Aníbal Lotocki: “Me quería hacer nueva”

Este miércoles 4 de noviembre, Carmen Barbieri declaró en el juicio contra Aníbal Lotocki como testigo de su amiga Sandra Domínguez y a la salida del Tribunal habló con PuroShow.

¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre Aníbal Lotocki?

“Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Yo vine a hablar de lo que le pasó a Sandra y lo que pasé con Sandra. Yo estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa”, comenzó la conductora y reveló: “Terminé llorando, no sé por qué”. Al escucharla, fue su amiga quien explicó: “Te acordaste de todo. Dijiste algo que podría pasar, pero yo confío mucho en Dios, que mi vida pende de un hilo. Eso dijiste y te quebraste”.

“Me retaron, porque cuando me preguntaba la fiscal, miraba a la fiscal. Lo mismo que mi productora: ‘Mirá la cámara’, me dijo”, continuó con humor y agregó: “Dije: ‘La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mal la salud’. Muy delicada de salud. Y se me cayeron unas lágrimas”.

“Lo vi a Lotocki, lo vi como un hombre deteriorado totalmente, tosía a cada rato, muy nervioso. Nunca vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a declarar a favor de la justicia, a favor de mi amiga, que está enferma. Mi amiga tiene secuelas por productos que le colocó Lotocki. Los problemas de salud de Sandra vienen todos de ahí. Vive sacando turnos para hacerse estudios, vive en los hospitales. Hay que estar en el cuerpo de Sandra”, continuó Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri junto a Sandra Domínguez.

​“Tuve que mandar a María, la señora que trabaja en casa, a buscarla en taxi, porque la clínica era a la vuelta de mi casa, porque no podía estar parada Sandra. Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, confesó la capocómica y sumó: “Le di a María un papelito con el nombre y le digo: ‘Andá a Lotoki y decile que esta inyección hay que darle a Sandra’. Fue a comprarla, la volvieron a la clínica, se la dieron, y después Sandra vino para mi casa. La trajeron en media cuadra en taxi. Muy mal. Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre”.

¿Cómo fue la experiencia de Carmen Barbieri con Aníbal Lotocki?

“Me saqué la ropa, me paré delante de él y me empezó a decir todo lo que me tenía que hacer, hasta que me quería cambiar el color de pelo. Cuando me fui le digo: ‘Soy una porquería. Me quiere hacer toda nueva’. Y le digo: ‘No, no me toco nada’”, reveló la conductora sobre su propia experiencia.

“Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida”, opinó Carmen Barbieri sobre Silvina Luna y cerró: “Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue”.