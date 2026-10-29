Dillom calificó a Gran Hermano como "el peor cáncer de la sociedad" y Kennys Palacios lo destrozó: "Ubicate un poquito"

Dillom apuntó fuerte contra Gran Hermano y quienes participaron del reality, y Kennys Palacios le respondió letal.

El cantante visitó Todo pasa, el programa de Matías Martín en Urbana Play, y se refirió de manera despectiva al ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro.

¿Qué dijo Dillom de Gran Hermano?

"Siempre, siempre hay frases que me guardo y digo: 'quiero usarlo esto para algo', como puede ser lo de Gran Hermano. Yo quería decir algo al respecto porque soy el hater número uno de Gran Hermano, odio Gran Hermano, me parece el peor cáncer de la sociedad", sentenció Dillom.

"Veo los participantes de Gran Hermano que están en una fiesta conmigo, en el mismo VIP, y es feo lo que voy a decir... pero digo 'esta gente no se merece estar acá conmigo'", disparó filoso.

"Yo por lo menos, no sé, hice arte, hice algo para ganarme... No puedo. Me molesta estar en el mismo estatus que los participantes de Gran Hermano, carajo, sáquenlos de acá", cerró picante el intérprete.

El recorte se viralizó en las redes sociales y Kennys Palacios, exparticipante del reality, salió al cruce.

"¿Y este quién es? ¿El telonero de Lali? ¿Quién lo conoce, amor? Bueno, mi vida, si no querés estar con nosotros, que somos más celebridades que vos, comprate un boliche y hacé tu propia fiesta. No me conozco ni un tema tuyo, amor", arremetió el estilista de Wanda Nara en a red.

"¿Cuántos discos vendiste? ¿Cuántos premios tenés? ¿Cuántos MTV tenés? ¿Cuántos Gardel tenés?", insistió.

"Para tener esa actitud de estrella internacional, mínimo esperaría una carrera que la respalde. ¡Ubicate un poquito, mi cielo!", concluyó Kennys Palacios en su descargo contra Dillom por sus dichos sobre Gran Hermano.