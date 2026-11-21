Bruno Mars dio a conocer el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una serie de fotografías de distintas etapas de su vida junto a él y aprovechó para dedicarle unas palabras.

"La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música", expresó sobre el desarrollo de su carrera.

El doloroso posteo de Bruno Mars tras la muerte de su padre. (Captura Instagram: @brunomars)

Además, valoró todos los gestos que tuvo con su familia: "Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar".

Peter Hernández, padre de Bruno Mars. (Captura Instagram: @brunomars)

"Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí", concluyó el músico.

Peter Hernández, padre de Bruno Mars. (Captura Instagram: @brunomars)

Peter Hernández, padre de Bruno Mars. (Captura Instagram: @brunomars)

La publicación obtuvo más de 13 millones de likes y el apoyo de más de 162.000 personas que le brindaron sus condolencias a Bruno Mars.