Barbie Simons fue noticia en las últimas horas luego de que diera a conocer que, hace algunos años, fue estafada y perdió todo el dinero de la herencia de su padre Leonardo Simons.

Si bien reveló lo difícil que fue para ella afrontar ese momento, sobre todo porque lo sentía como haber vuelto a perder a su padre, no quiso dar detalles sobre la persona que llevó a cabo esta maniobra malintencionada.

Por esa razón, Angie Balbiani compartió en Puro Show (El Trece) datos sobre este hombre: “Era una persona de confianza entre un grupo de personas de muchísimo dinero, uno con esa referencia dice, bueno, voy a confiar, pero no era un amigo”.

Barbie Simons

Por su parte, Nancy Duré aclaró cómo fue el juicio que se llevó a cabo: “Hace un poco más de un año y medio esta persona desaparece, entonces Barbie en la desesperación empieza un juicio, que le llevó un año y medio".

"Ella la pasó muy muy mal el año pasado. El financista se declaró en quiebra, no tiene ningún activo y por lo tanto ella no puede recuperar nada de su dinero”, confirmó sobre lo que ocurrió con la millonaria cifra que le robaron.

¿Qué le pasó a Barbie Simons?

En su visita a En Subida, el ciclo conducido por Pamela David en Blender, habló por primera vez de cuando fue víctima de una estafa con el dinero que había heredado de su padre, Leonardo Simons, y relató cómo ese episodio impactó en su salud mental.

"Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá", empezó contando y admitió: "Me sucedieron muchas cosas en lo personal, tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo".

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Simons contó que fue estafada con el dinero que representaba la herencia de su padre: "Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué".

Incluso, explicó lo significativo que era para ella: "Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar. Me dolió porque me sacaron lo que me quedaba de mi papá, su esfuerzo, su trabajo".

Además, reveló: "Una suma de plata muy importante que puse en una mesa de dinero a trabajar como tanta gente y me estafaron", por lo que lo llevó a la Justicia: "Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más".

"Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado", concluyó.