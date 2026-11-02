Thiago Messi cumplió 14 años: así está hoy el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Thiago Messi cumplió 14 años y Antonela Roccuzzo lo saludó con un tierno posteo en las redes sociales.

La empresaria publicó un carrete en su cuenta de Instagram y mostró con nostalgia cómo pasó el tiempo.

"Feliz cumple Thiagui. 14 años desde que me hiciste mamá. No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto", escribió Antonela.

Primero compartió una fotografía de Thiago Messi para retratar cómo se encuentra hoy y luego sacó del baúl de los recuerdos un video que derritió la red.

Antonela Roccuzzo subió una filmación inédita de Thiago tomando mate de pequeño, y luego añadió otra imagen actual para generar el contraste.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son padres de tres varones: Thiago, Mateo y Ciro. Los chicos nacieron en Barcelona y, con el paso de los años, fueron creciendo rodeados de fútbol y acompañando a su papá en algunos de los momentos más importantes de su inmensa carrera deportiva.

Los tres comenzaron a desarrollar su vínculo con la pelota desde pequeños y actualmente entrenan en la academia del club donde juega su padre, el Inter Miami.

Messi habló en varias oportunidades sobre sus hijos y contó cómo es cada uno cuando juega. Lejos de describirlos como copias de su estilo, marcó que tienen personalidades y características muy diferentes.

"Los tres están todo el día con la pelota. Tengo la suerte de poder disfrutarlos, acompañarlos. Vienen todos los días a entrenar después del cole", contó el futbolista en una reciente entrevista.

Y resumió lo que significa para él poder compartir esa pasión con ellos: "Poder estar y tener la posibilidad de acompañarlos para mí es espectacular, poder hacerlo en familia".

Thiago es el primero de los tres hermanos. Dentro de la cancha, su papá lo definió como un jugador que se destaca por su capacidad para pensar el juego.

"Thiago es más pensante, organizador, más medio", explicó Messi al hablar de su hijo mayor. En 2026, además, el adolescente integra la Sub 14 del Inter Miami y fue parte de un plantel que obtuvo un título formativo.

Su nombre también estuvo en el centro de un rumor durante agosto, cuando circuló la versión de que podía pasar a las inferiores del Barcelona. Messi fue consultado directamente y descartó esa posibilidad con una respuesta contundente: "¿Qué? Nah".