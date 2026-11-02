Con Florencia Peña y Juliana Gattas como protagonistas, "Chicago, el musical" llega a Buenos Aires: cuándo se estrena

Florencia Peña y Juliana Gattas son las protagonistas de Chicago, el musical en una nueva versión que llega a Buenos Aires.

En mayo de 2027, Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizarán Chicago, el musical en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, y se conocieron los detalles.

Con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films, el emblemático éxito de Broadway estrenará en Buenos Aires con una nueva puesta que reunirá a ambas artistas en los papeles de Roxie Hart (Florencia Peña) y Velma Kelly (Juliana Gattas), respectivamente.

Con una historia tan provocadora como vigente, extraordinarias coreografías, deslumbrantes números musicales y el jazz como sello distintivo, el espectáculo se perfila como una de las grandes apuestas de la próxima temporada teatral.

Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años 20, Chicago cuenta la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres ambiciosas encerradas por crímenes pasionales, que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, un famoso abogado que utiliza a la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes. Ambas se enfrentarán por obtener la fama a toda costa.

Con una historia universal, impactantes coreografías, deslumbrantes números musicales y mucho jazz, Chicago ha cautivado a distintas generaciones y mantiene su vigencia en los escenarios internacionales.

Estrenado en Broadway en 1975, está basado en la obra de Maurine Dallas Watkins, con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Fred Ebb. Desde entonces, ha llegado a escenarios de todo el mundo.

Ahora, este emblemático musical tendrá su propia versión argentina con una nueva y original puesta en escena, de la mano de Florencia Peña y Juliana Gattas.