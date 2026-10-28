Sueño cumplido: Rodolfo Barili remodeló un espacio de su casa con un detalle especial y mostró el resultado

Rodolfo Barili remodeló un espacio de su casa con un detalles especial que marca su estilo y mostró el resultado en la red.

El conductor de Telefe Noticias compartió con orgullo cómo quedó el rincón de su casa donde colocó una de las cosas más significativas para él: su guitarra Gretsch, de diseño retro y estilo inconfundible.

"Nada como hacer cosas en casa. Amo las herramientas y disfruto cuando el tiempo me permite dedicarme a eso", comentó Rodolfo Barili sobre su faceta oculta.

"Y más en este caso, que se trataba de colocar un cuadro especialmente diseñado para una guitarra y con el que soñamos mucho tiempo", añadió.

Pese a que tenía a idea de lo que quería, le surgió una complicación: "El tema era colgarlo, ya que es muy pesado. Y hacer la conexión de electricidad sin que se vieran los cables".

"Se necesita una mecha larga, si. Taladro, amoladora y nivel mediante, allí fuimos", sumó, al mismo tiempo que aseguró que no lograban ponerse de acuerdo con su esposa sobre qué guitarra colocar en la pared.

"Claro, en el proceso con @lara.piro nos pasaron cosas... Pero todo terminó bien y la Gretsch White Falcon se luce hermosa en el living", celebró.

El periodista debió atravesar la pared para poder hacer las instalaciones necesarias, pero finalmente lo logró.

El resutado final fue impactante: la guitarra de Rodolfo Barili dentro de un cuadro de madera vidriado con luz cálida sobre la pared blanca.

El pasado rockero de Rodolfo Barili

Rodolfo Barili revolucionó las redes sociales con un video viral donde demostró sus dotes artísticos para el canto.

El conductor de Telefe Noticias (Telefe) sorprendió al interpretar Triste canción de amor, de La Renga, y le llovieron los elogios.

Al ver la repercusión del material, Rodolfo publicó en su cuenta de Instagram otros videos de su faceta poco conocida y reveló algunos detalles.

"Ahora que se viralizó el peor ensayo de nuestras vidas (el mío seguro), aprovecho para pasar por acá y dejarles una versión más 'afinada' de Muy pocas nueces, mi banda de amigos", escribió junto a una grabación donde se lo ve frente al micrófono y con la guitarra en mano.

"Cuando los tiempos lo permiten, nos juntamos en el pueblo para hacer ruido", confesó.

"Nada mejor que la música para hacernos volar y alejarnos por un rato la realidad que suele abrumarnos. Ellos son grandes músicos que me hacen la gamba a mí", cerró Barili.

De esta manera, Rodolfo Barili dejó a la vista que no solo es un buen conductor, sino también un apasionado por la música.