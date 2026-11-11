Se mudó al campo y adoptó un perrito: así es la nueva vida de Guido Süller junto a su pareja

Guido Süller y Hernán Sanabria se mudaron al campo en busca de una vida tranquila, y se consolidaron como familia con la llegada de un perrito a su hogar.

En abril, Guido Süller se casó en Brasil con su pareja y compartió en la red el video del emotivo momento.

¿Cómo es la vida de Guido Süller en el campo?

El mediático se fue de vacaciones a Buzios y selló su amor con el joven, 42 años menor que él, y de regreso se instalaron en una chacra, alejados del ruido de la ciudad.

Recientemente, Süller mostró que un perrito abandonado llegó hasta su casa y publicó un tierno video en su cuenta de Instagram. "Este perrito ya van varias veces que viene a mi casa. No sé qué hacer, apareció y parece no ser de nadie. Es re buenito. ¿Lo adopto?", escribió.

El animal parece ser una cruza con galgo y se lo nota descuidado; sin embargo, el arquitecto se comprometió a cuidarlo.

En una nueva actualización sobre su estado, detalló: "Lo adopté pero es muy libre. A veces se va y en dos o tres días no vuelve, pero eso hay que respetarlo porque el es así. Cuando viene nos damos mucho amor".

Allí dejó ver que lo alimentó y también le preparó una cama para que esté más cómodo. En las últimas horas, Guido Süller posteó otro clip y reflexionó sobre su presente: "Esta es mi familia. Los que me dan amor y yo a ellos".

"No me hace falta nada más. Ojalá Dios me acompañe con esta pequeña felicidad que formé y espero que sea para siempre. Los quiero mucho", añadió.

En la grabación aparecen Hernán Sanabria y el perrito, al cual decidieron llamar Felipe, muy cariñosos.

En otras publicaciones, el excomisario de abordo también mostró que realiza diferentes actividades en el campo: recoge moras de los árboles, hace jardinería y disfruta de momentos al aire libre.

"Mi vida en el campo. Paz, naturaleza y el ruido de los pájaros. Para mí esto es la felicidad", celebró Guido Süller.