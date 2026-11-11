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Nati Jota se animó a hablar de su patrimonio después de muchos años trabajando y reveló cómo logró adquirir dos departamentos antes de sus 32 años.
¿Qué dijo Nati Jota sobre su patrimonio?
De acuerdo a lo que contó en el podcast En Tu Cartera (Cocos): “Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar”.
Entonces, contó que siempre fue muy reservada con el dinero: “Me incomodaba, me daba vergüenza, culpa, nunca me animé a decirlo”.
“A los 23 me quería mudar sola, y en vez de perder mi plata alquilando, banqué un toque más en lo de mis viejos para seguir ahorrando y poder comprármelo, porque ya tenía algo copado ahorrado”, comenzó contando sobre cómo compró su primer adquisición.
“No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije: ‘Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro’”, contó sobre su decisión, y admitió: “También me da mucha vergüenza decirlo. Pero estoy re contenta, es mucho más grande”.
“Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda. Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien”, concluyó contando que está siendo precavida de cara al futuro.