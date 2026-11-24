Fernando Gago y Verónica Laffitte hicieron un gran festejo de cumpleaños para su hijo Joaquín, que cumplió un año el pasado 19 de noviembre.

En una gran fiesta en Chile, adoptaron la temática de la película Madagascar aunque también hubo algunos detalles con los colores de Boca Juniors, luego de que hayan salido campeones del Torneo Anual y la Copa Sudamericana.

Joaquín Gago

El pequeño tenía puesto un conjunto a rayas con un piluso azul con letras amarillas que decían "BJ". Su padre llevaba una camisa de lino, a juego con el color crema del vestido de su mujer.

Las imágenes se pudieron apreciar gracias a Verónica, que publicó en sus redes: "Gracias familia, amigos... nuestro pequeño gran mundo. ¡Gracias por amar a Joaqui tanto!"

La fiesta del hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

También, estuvieron presentes los hijos de ambos. Gago es padre de Mateo, Antonella y Daniele, fruto de su anterior matrimonio con Gisela Dulko, mientras que Laffitte es mamá de Valentín y Ciro.

El reciente problema de salud de Fernando Gago

Fernando Gago había sido internado en junio por un infarto agudo de miocardio y dieron a conocer cuáles serán sus pasos a seguir.

El DT de Universidad de Chile había presentado dolor en el pecho, según informó Cecilia Pérez, la presidenta de Azul Azul, la empresa concesionaria del club chileno. Sin embargo, ignoró al recomendación médica de ir a hacerse estudios debido a que quería estar presente en el partido contra O’Higgins, que terminaron ganando.

Incluso, Bola Vip compartió un video de la conferencia de prensa donde se lo puede ver al exjugador de Boca Juniors tocarse el pecho en reiteradas ocasiones y con gestos de dolor al retirarse, lo que alarmó a los presentes.