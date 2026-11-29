Benjamín Vicuña cumplió años y Anita Espasandín lo sorprendió con una especial dedicatoria en las redes sociales.

El actor celebró sus 48 años rodeado de amor y sopló las velitas acompañado por sus hijos.

Famosos, amigos y sus afectos más cercanos participaron del exclusivo festejo en un rooftop imponente.

Anita Espasandín también se manifestó en la red por el cumpleaños de su pareja y le dedicó un romántico video editado por ella.

"Feliz vida. Gracias por tu amor", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram. "Te dedico mi primer cortometraje, con fundido de salida y todo", bromeó respecto al armado del clip.

El video recolecta momentos compartidos en Capri, Italia, y deja a la vista el amor que une a la pareja.

¿Benjamín Vicuña y Anita Espasandín están separados?

Recientemente, Benjamín Vicuña y Anita Espasandín protagonizaron fuertes rumores de desgaste en su relación. Sin embargo, el actor chileno decidió desmentirlo en SQP.

"Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina. Vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien", aseguró el actor semanas atrás.

Sin embargo, Yanina Latorre reveló sobre la relación entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: "Benjamín no está pasando un buen momento, está trabajando mucho afuera, todo el tema de los hijos, y a Anita le cuesta cada vez más sostener".

"Tienen como una crisis, desencuentros, peleitas. Los vieron varias veces peleando en público y hace poco alguien los vio peleando en una gala. Las cosas no están bien, pero se apoyan mutuamente", cerró.