La China Suárez tomó una decisión con respecto al futuro de sus hijos que pondría en pausa el escándalo con Benjamín Vicuña que salió a la luz meses atrás.

Desde que Mauro Icardi terminó con su contrato en el Galatasaray de Turquía, la actriz tuvo que regresar al país con sus hijos, quienes se habían mudado y habían comenzado su nueva vida escolar alejados de Argentina.

Por esa razón, cuando regresaron a la casa de los sueños en junio, Magnolia y Amancio dejaron de asistir al colegio, lo que enfureció al chileno.

La China Suárez y Amancio

Después de meses de polémicas, el actor consiguió mediante su nuevo equipo de abogados que su expareja vuelva a anotar a sus hijos en la institución escolar a la que asistían antes.

Esto lo reveló Natalie Weber en Intrusos (América TV): “Anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía”, en referencia al colegio Los Robles, ubicado en Pilar.

Además, comentó que Eugenia "ya habló en el chat de madres” y que "estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses”.

Benjamín Vicuña sobre la paternidad a distancia

Benjamín Vicuña abrió su corazón al hablar de las dificultades de la paternidad a distancia, sobre todo cuando los hijos tienen padres separados.

En medio de distintas versiones que aseguran un enojo por parte del actor con La China Suárez por no enviar a sus hijos al colegio, estuvo presente en el programa chileno Vértigo donde tuvo que responder algunas preguntas incómodas.

Entre esas, explicó por qué decidió no vivir en Chile y residir en Argentina: "Acá tengo mis amigos del colegio, mis papás, mis hermanos... Pero, los que somos padres, sabemos que hay una necesidad de poder estar cerca de ellos, de poder estar en el día a día y creo que con eso no se transa".

Entonces, blanqueó algunas condiciones que pone cuando se tiene que ir a grabar al exterior como hace poco lo hizo en España: "Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, y ahí mi representante siempre me quiere matar, de volver a mi casa y estar filmando 10 o 12 días como mucho. Es lo que puedo y son las condiciones que pongo y gracias a Dios me las cumplen, puedo ir y venir".

"Creo que no hay ninguna fórmula, tratar de tener un buen diálogo con las mamás y entender que, más allá de que uno esté separado, la familia perdura y hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos", finalizó sobre la importancia de ponerse de acuerdo con sus exparejas.