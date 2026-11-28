Luis Ventura anunció que será dado de alta luego de sufrir una descompensación al término de su programa radial Ventura Show 1030 en Radio Del Plata.

El viernes 27 de noviembre, el periodista y presidente de APTRA había sido internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Quilmes por un pico de presión relacionado con un cuadro de mucho estrés y cansancio acumulado.

Tras la preocupación que se generó por su cuadro de salud, el conductor realizó una publicación en su cuenta de Instagram y aseguró: "La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas".

Luis Ventura anunció que será dado de alta. (Captura: Instagram)

"Gracias Trinidad Galeno Quilmes. Gracias Doctor Hugo Beherens y gracias a Dios y al cariño inagotable de la gente", expresó.

¿Qué le pasó a Luis Ventura?

Luis Ventura habló con PrimiciasYa.com en medio de su internación para brindar detalles sobre su salud y los estudios médicos que le realizaron.

“Me hicieron una ecografía en todo lo que es la carótida, todas las cosas del cuello. Y dio bien”, comenzó diciendo.

Respecto a los motivos de su internación, el periodista se refirió al agotamiento físico y mental por la cantidad de compromisos laborales en las últimas semanas.

“Es lo que me pasa todos los años para fin de año. La sobredimensión de la agenda”, explicó sobre la organización de los Premios Martín Fierro.

“Es todo un tema de redoblamiento de compromisos que eso te trae, digamos, preocupaciones, desvelos y también muchas broncas. Es estrés, obviamente, cansancio, desgaste”, aseguró.

Luis Ventura en Primicias Ya. (Captura: América TV)

Además, el periodista contó que tuvo una desgastante jornada laboral antes de emprender su viaje a Estados Unidos.

“El día viernes tuve dos grabados de Secretos Verdaderos, tuve el vivo de Primicias, tuve Canal 22, tuve Radio del Plata. Y en el medio de toda esa historia tenía que ir a Ezeiza para embarcar para irme a Miami”, contó.

Su agenda requería un vuelo de diez horas, una conferencia de prensa y una ceremonia para 600 personas. Al día siguiente, debía regresar a Buenos Aires para reincorporarse a sus actividades habituales.

A todo esto se sumaba la organización de los Martín Fierro de la Salud, previstos para el próximo martes, con las numerosas responsabilidades que implica estar al frente de APTRA.

Por otro lado, explicó cuál es su exigencia en cada uno de los eventos: “Yo tengo que estar porque, si no, no duermo. Entonces prefiero irme a dormir tranquilo, aunque sea dormir dos horitas, pero bien dormidas, que dormir 25 con un ojo despierto”.

Luis Ventura en los Premios Martín Fierro de Radio 2026.

Luego, Ventura aclaró que "fue su socio quien se encargó de llevarlo al médico cuando estaba camino al aeropuerto de Ezeiza" y remarcó: “Esto ocurrió porque mi socio me agarró de las bolas y me llevó al médico".

Posteriormente, el periodista manifestó que está a la espera de los nuevos estudios. En caso de no haber inconvenientes, aseguró que va a retomar su vida personal antes que lo laboral para disfrutar unas mini vacaciones con su hijo menor Antoñito.

“Si me dan bien, me voy tranquilito, me paso el fin de semana tranquilito, me lo voy a volver a buscar a Toñito para llevarlo a la plaza, paso un domingo mateando. Y el lunes me reintegro a mi actividad”, dijo.

“Depende de los estudios. No me animo a decir que sí o sí. Depende de los médicos, de los estudios y los resultados”, afirmó.

Finalmente, Luis Ventura hizo una contundente reflexión sobre el estrés y concluyó: “El documento dice una cosa, el cuerpo dice otra y la actividad que hacés dice otra. Todo lo que yo hago, el cuerpo que yo tengo y todo es como que no encaja en el documento, en mi edad”.