Nahuel Pennisi y Mayra Deleo se casaron en Tucumán luego de nueve años de relación y dos hijos en común.

El cantante y su esposa dieron el "sí" el sábado 28 de noviembre en la parroquia San Juan Bosco.

La historia de amor de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo comenzó en 2017 en Tucumán, cuando él viajó por compromisos laborales. Por aquel entonces, ella trabajaba en una productora familiar que contrataba artistas, y acompañó a quien hoy es su marido a distintas entrevistas y eventos de prensa.

Con el tiempo construyeron una sólida relación y formaron una familia. Su hijo Mateo, de 7 años, y Alma, de 4, estuvieron presentes en la boda y formaron parte de la sentida ceremonia.

Frente al altar, Nahuel interpretó una emotiva versión del Ave María y sorprendió a todos los presentes.

Quien también tuvo una participación especial fue la hija de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo, quien tomó el micrófono y cantó "La Medalla", el tema de Camilo y Evaluna Montaner. La niña le regaló su dulce voz a sus papás y se llevó el aplauso de todos.

La celebración continuó con una fiesta a pura diversión, donde los invitados bailaron toda la noche y disfrutaron del momento compartido con el matrimonio.

Como broche de oro a una velada soñada, la Bersuit Vergarabat desembarcó en el festejo de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo, y puso a todos a cantar sus éxitos.