Paulo Kablan compartió postales del especial viaje que realizó junto a su mujer, La Garibotti, y su hijo Joaquín por Europa, donde conocieron lugares y gastronomía fantásticos.

La travesía de los Kablan por Europa

Días atrás, mediante su cuenta de Instagram, la pareja contó que viajaron a Italia para reencontrarse con su hijo, "compartir días juntos y disfrutar de eso que tanto extrañamos: estar juntos".

Paulo Kablan con La Garibotti

Después de recorrer aquel país, se mudaron a otras ciudades europeas muy imponentes como lo son Berlín (Alemania) y Estocolmo (Suecia).

Paulo Kablan con La Garibotti

Además, durante su travesía festejaron el cumpleaños del periodista especializado en policiales, a quienes los miembros de Olga saludaron: "Volvé pronto viejo putañero".

Paulo Kablan con su hijo Joaquín

En su último posteo, contó que que fueron a comer unas salchichas picantes porque "nos hicimos los valientes". Pero, "terminamos llorando, no sabemos si por el picante o de la risa".

"Qué lindo es que, después de tantos años juntos, sigamos riéndonos como la primera vez", escribió el periodista muy emocionado de estar compartiendo este momento con su familia.