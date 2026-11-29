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Paulo Londra cerró su año en Buenos Aires con un show sold out en el Movistar Arena y dio que hablar.
A lo largo de dos horas, el cantante presentó su nuevo álbum Entre CIELOS, y repasó los grandes hits que lo lanzaron a la fama.
Con un estadio repleto, Paulo Londra interpretó temas como Maldita Abusadora, Nena Maldición y Tal vez, entre muchos otros.
El espectáculo comenzó con No Pain No Gain, siguió con Por eso vine y se encendió luego con Plan A.
Los fanáticos también demostraron que Entre CIELOS ya se instaló en todas las plataformas y corearon a viva voz Me asfixia LA CIUDAD, hIGhLIGhTS, Angelical y El Salvador.
El momento de mayor ovación llegó de la mano de la gran sorpresa de la velada: Ed Sheeran subió al escenario para cantar junto a Paulo Londra Nothing on You en versión acústica y Noche de Novela.
El artista británico dijo presente en el show del intérprete cordobés, en la previa de su presentación en Buenos Aires este domingo.
El show también tuvo lugar para el costado más personal de Londra, con un momento dedicado al básquet, una de sus pasiones de siempre, y un bloque íntimo con banda en el que repasó Alucinaciones, Ojalá, Nublado y Ella.
Esta presentación coronó un 2026 histórico para Paulo Londra, marcado por una serie de shows internacionales con entradas agotadas por Latinoamérica y Estados Unidos. Además estuvo en el Festival de Viña del Mar, el Lollapalooza Argentina y el Estadio Nacional de Lima.
Tras su paso por el Movistar Arena, el artista llevará este espectáculo a su Córdoba natal el próximo 3 de diciembre, antes de dar inicio a su gira de verano y su regreso a Europa en 2027.