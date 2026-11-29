Paulo Londra cerró su año en Buenos Aires con un show sold out en el Movistar Arena y dio que hablar.

A lo largo de dos horas, el cantante presentó su nuevo álbum Entre CIELOS, y repasó los grandes hits que lo lanzaron a la fama.

Con un estadio repleto, Paulo Londra interpretó temas como Maldita Abusadora, Nena Maldición y Tal vez, entre muchos otros.

El espectáculo comenzó con No Pain No Gain, siguió con Por eso vine y se encendió luego con Plan A.

Los fanáticos también demostraron que Entre CIELOS ya se instaló en todas las plataformas y corearon a viva voz Me asfixia LA CIUDAD, hIGhLIGhTS, Angelical y El Salvador.

El momento de mayor ovación llegó de la mano de la gran sorpresa de la velada: Ed Sheeran subió al escenario para cantar junto a Paulo Londra Nothing on You en versión acústica y Noche de Novela.

El artista británico dijo presente en el show del intérprete cordobés, en la previa de su presentación en Buenos Aires este domingo.

Paulo Londra y Ed Sheeran. (Foto: juany.orue)

El show también tuvo lugar para el costado más personal de Londra, con un momento dedicado al básquet, una de sus pasiones de siempre, y un bloque íntimo con banda en el que repasó Alucinaciones, Ojalá, Nublado y Ella.

Esta presentación coronó un 2026 histórico para Paulo Londra, marcado por una serie de shows internacionales con entradas agotadas por Latinoamérica y Estados Unidos. Además estuvo en el Festival de Viña del Mar, el Lollapalooza Argentina y el Estadio Nacional de Lima.

Tras su paso por el Movistar Arena, el artista llevará este espectáculo a su Córdoba natal el próximo 3 de diciembre, antes de dar inicio a su gira de verano y su regreso a Europa en 2027.