Gustavo Sofovich apuntó contra Elina Costantini tras su aparición en "PH: Podemos Hablar"

Tras la aparición de Elina Costantini en "PH: Podemos Hablar", Gustavo Sofovich sorprendió al apuntar contra ella al grabar el desastre que dejó tras un multitudinario evento organizado por la Fundación MALBA.

¿Qué dijo Gustavo Sofovich sobre Elina Costantini?

"Fundación MALBA, Costantini, la mejor. Muñecos, si les gusta tirar la casa por la ventana... Yo no creo que tengas el living de tu casa así. Fundación MALBA, la verdad una vergüenza, macho", comenzó con indignación el productor en el video que grabó.

"Yo no apunto contra nadie, me divierto. Creo que lo que está pasando es muy divertido, me divierte el grado de locura que hay. Lo de 'Podemos Hablar' del otro día parece una película de Fellini", aclaró Gustavo Sofovich en diálogo con Intrusos y lanzó: "Creo que cuando habla de la identidad de su marido, si su marido durante 30 años no se ocupó de que el nombre de Teresa dejara de ser Costantini, creo que no es el momento. Tampoco es el momento de sacar a los padres de Teresa del cementerio, que son los abuelos de 5 de los hijos de Eduardo".

Por último, el hijo de Gerardo Sofovich expresó sobre Elina Costantini: "Elina se llama Elina Fernández, tampoco tiene nada de malo. Veo una animosidad que no está buena. El odio no está bueno, odiar no está bueno. No sé si Elina odia a Teresa, pero creo que todo lo que está pasando es una falta de respeto".

¿Qué dijo Elina Costantini sobre Yanina Latorre?

“No conozco a Yanina Latorre personalmente, no tuve la oportunidad de tenerla adelante y conversar, pero fueron todos dichos inventados”, comenzó la esposa de Eduardo Costantini en el programa de Telefe.

“Cuando se inventa, no quiero usar la frase de Moria de 'todos se cuelgan' pero si se habla más de mí por todo este trabajo de Frida (Khalo) y a alguien le sirve pegarme más porque es lo que más vende, entiendo ese juego. Lo tomo por ese lado, pero tampoco me afecta”, continuó Elina Costantini sobre Yanina Latorre y cerró: “Estoy muy acostumbrada porque soy muy segura de mí misma y entiendo el juego de los otros. Estudio a la persona y entiendo por qué llegó a ese momento”.