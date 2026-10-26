La Joaqui sorprendió en la red con un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí"

La Joaqui publicó un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK y lanzó una contundente frase.

La cantante le hizo frente a las constantes críticas que recibe en la red y posteó imágenes de diferentes momentos compartidos con su pareja.

El carrete llegó luego de la gran sorpresa de Tiago PZK a La Joaqui por su cumpleaños número 32: a un mes de blanquear su relación, le organizó una fiesta con temática de la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

Tanto Shaina y Eva, las hijas de la artista, como amigos, familiares e influencers participaron de la celebración.

La Joaqui se emocionó al ver agasajo que le preparó su novio y no pudo evitar quebrar en llanto.

Luego del especial momento, la intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para gritar a los cuatro vientos lo que siente por Tiago y expresó: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

A lo largo de varias fotos, Joaquina dio a entender que su relación con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra es genuina y está feliz.

Desde viajes, trabajo y paseos formaron parte del álbum que publicó la creadora de Butakera.