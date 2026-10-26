miércoles 28 de octubre del 2026
Enamorados 26-10-2026 17:07

La Joaqui sorprendió en la red con un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí"

Luego de la sorpresa de Tiago PZK a La Joaqui por su cumpleaños, ella le dedicó un posteo en Instagram.

La Joaqui y Tiago PZK
La Joaqui y Tiago PZK | Instagram @lajoaqui

La Joaqui publicó un íntimo álbum de fotos junto a Tiago PZK y lanzó una contundente frase.

La cantante le hizo frente a las constantes críticas que recibe en la red y posteó imágenes de diferentes momentos compartidos con su pareja.

El carrete llegó luego de la gran sorpresa de Tiago PZK La Joaqui por su cumpleaños número 32: a un mes de blanquear su relación, le organizó una fiesta con temática de la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

Tanto Shaina y Eva, las hijas de la artista, como amigos, familiares e influencers participaron de la celebración.

La Joaqui se emocionó al ver agasajo que le preparó su novio y no pudo evitar quebrar en llanto.

Luego del especial momento, la intérprete recurrió a su cuenta de Instagram para gritar a los cuatro vientos lo que siente por Tiago y expresó: "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

A lo largo de varias fotos, Joaquina dio a entender que su relación con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra es genuina y está feliz.

Desde viajes, trabajo y paseos formaron parte del álbum que publicó la creadora de Butakera.

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

La fotos que publicó La Joaqui con Tiago PZK

 

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