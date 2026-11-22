Nicki Nicole fue invitada a Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en ElTrece, y protagonizó un divertido momento al causarle una gran indignación al conductor al confesarle que no terminó la escuela.

¿Cómo fue el momento que protagonizaron Mario Pergolini y Nicki Nicole?

Todo comenzó cuándo Evelyn Botto le consultó a la cantante rosarina si terminó el colegio, y ella respondió: “Debo materias… pero ¿les puedo contar lo que me pasó?”. Al escucharla el conductor se paró y se retiró, pero ella expresó que no se acuerda qué materias debe.

“Empecé a viajar a Buenos Aires y cada vez venía más. En un momento empecé a faltar mucho y me quedé libre”, reveló Nicki Nicole y Mario Pergolini le contestó: “Entonces debés todas”.

“Sí, por eso no te lo quería decir. Soy Nicki faltón”, precisó la artista y cerró: “Igual yo quiero estudiar porque quiero estudiar neurociencia, te lo juro. No es que soy una vaga”.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su trabajo como jurado en PopStars?

La cantante compartió a través de sus historias de Instagram una imagen desde el camarín del reality, donde se la veía frente al espejo mientras terminaba de prepararse para una nueva jornada de grabación.

"Grabando PopStars. Qué difícil ser jurado y elegir entre tanto talento", escribió Nicki Nicole junto a la foto y cerró sobre PopStars: “Che, pronto sale y se pica”. Recordemos que el ciclo pronto llegará a la pantalla de Telefe.