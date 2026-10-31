Quiénes serán los invitados de "PH, Podemos Hablar" con Andy Kusnetzoff para el sábado 31 de octubre: importantes figuras

Andy Kusnetzoff conducirá un nuevo programa de "PH, Podemos Hablar" por Telefe y ya tiene a sus invitados confirmados.

Este sábado 31 de octubre a partir de las 21:30, el conductor entrevistará a los invitados e intercambiarán palabras con él sobre sus historias de vida en el pasado y también de la actualidad.

Los invitados para PH, Podemos Hablar en el programa del sábado 31 de octubre. (Captura Instagram: @telefe)

De esta manera, los invitados serán: Rafael Ferro (actor), China Ansa (periodista), Benjamín Amadeo (actor y cantante), Santi Maratea (influencer) y Mercedes Funes (actriz).

¿Qué dijo la China Ansa sobre su cruce con Santi Maratea?

Tras su cruce con Santi Maratea en las grabaciones de "PH, Podemos Hablar" (Telefe), La China Ansa rompió el silencio en Sálvese quien pueda (América TV) y expresó: “Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”.

"Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”, expuso.

“Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”, continuó. Luego, fue la conductora quien comentó: “Justo le diste el ejemplo de la colecta donde a él lo acusaron de ladrón”.

Al escucharla, la periodista respondió: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”.

“Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó la profesional. "Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”, concluyó La China Ansa.

¿Qué dijo Santi Maratea sobre su cruce con La China Ansa?

Luego del escándalo, Santi Maratea dio un móvil para DDM (América TV) y se refirió al episodio con la China Ansa.

"Se re picó, mal. Hicimos el careo, donde te enfentan con alguien, y yo no llegué a preguntar porque arrancó ella y me habló sobre una noticia mía... Y yo le dije desde dónde se informaba como periodista, si leyendo medios o haciendo investigaciones. Y ahí arrancamos...", resumió sobre el conflicto.

"En un momento empezó a escalar y yo reaccioné con mis emociones...", manifestó. "Fue cero calmo el momento. Yo estaba re enojado, y cuando me enojo hablo rápido y fuerte", reconoció.

"Ella canalizó con el llanto y yo con el enojo. Me quería ir... Yo hablé en el tono que está permitido hacerlo con una persona adulta", añadió.

"Después, todo bárbaro. Divina la China... Fue como una discusión en un asado", lanzó Santi Maratea para restarle intensidad a la situación, y mostró que se tomó una foto con La China Ansa al finalizar la grabación.